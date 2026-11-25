يبدو أن إيران تعمل على تطوير أنواع جديدة من الصواريخ الباليستية المصممة لتحسين قدرتها على ضرب الأهداف وتجنب الدفاعات الجوية، حتى مع بقاء قدرتها على الإنتاج الضخم غير واضحة، حسبما ذكر مركزان بحثيان أمريكيان.

وقد طور الحرس الثوري نسخًا هجينة تجمع بين مكونات من عدة صواريخ باليستية موجودة، وفقًا لتقرير مشترك صادر عن معهد دراسة الحرب (ISW) ومشروع التهديدات الحرجة (CTP) في معهد المشاريع الأمريكية.

سبق لإيران أن استخدمت عدداً من الصواريخ المستخدمة في الهجمات على إسرائيل والأصول العسكرية الأمريكية في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن لقطات حديثة نشرها الحرس الثوري تُظهر منشآت صواريخ تحت الأرض، مما يوحي بأن إيران تستمر في تصنيع النسخ الجديدة.



أظهرت صور الأقمار الصناعية أعمال بناء واسعة النطاق بالقرب من قواعد الصواريخ الإيرانية وإعادة بناء المنشآت العسكرية التي تضررت جراء الضربات الأمريكية والإسرائيلية، حسبما أفادت بي بي سي في 6 نوفمبر.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز في الخامس من نوفمبر أن روسيا وافقت أيضاً على تزويد إيران بـ 90 منصة إطلاق للصواريخ الموجهة المتقدمة على الرغم من احتياجاتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وذلك في إشارة إلى توسع التعاون العسكري بين البلدين.

إمكانية استخدام الذخائر العنقودية

أشارت وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري في 23 نوفمبر إلى أن إيران قد تقوم بتجهيز أحد أنواع صواريخها الجديدة بذخائر عنقودية.

وأضاف التقرير أن إيران استخدمت سابقاً رؤوساً حربية من الذخائر العنقودية في هجمات صاروخية على القوات الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة.