تتجه مراكز البيانات في الولايات المتحدة إلى تعزيز الطلب على الكهرباء والغاز الطبيعي خلال السنوات المقبلة، مع تسارع الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتوقعات بإضافة قدرات طاقة جديدة لتلبية احتياجات تشغيل المنشآت، في ظل طفرة متواصلة في بناء مراكز البيانات حتى عام 2028.

وتوقعت مؤسسة جولدمان ساكس، في مذكرة بحثية أعلنتها دخول نحو 52 جيجاوات إضافية من قدرات الطاقة المخصصة لمراكز البيانات إلى الخدمة في الولايات المتحدة خلال عام 2028.

وأوضحت المؤسسة أن قدرات الطاقة والطلب المرتبطين بمراكز البيانات ارتفعا بنحو 30% منذ بداية العام الجاري، فيما أسهم القطاع بأكثر من ثلث إجمالي نمو الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة، بما يعكس تصاعد تأثير الذكاء الاصطناعي على استهلاك الطاقة.

وحذرت من أن التوسع المتسارع في إنشاء مراكز البيانات قد يزيد الضغوط على أسواق الكهرباء الأمريكية، ويعزز استهلاك الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات توليد الطاقة، وهو ما يدعم توقعاتها الإيجابية لأسعار الغاز في مركز «هنري هب» خلال الفترة من 2028 إلى 2030.

ولا يقتصر نمو الطلب على زيادة عدد مراكز البيانات الجديدة، بل يمتد إلى توسع المنشآت القائمة وزيادة مساحاتها وارتفاع كثافة استهلاكها للطاقة، مع تزايد متطلبات تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تحتاج إلى قدرات حوسبة أكبر وإمدادات كهرباء مستمرة.

وفي المقابل، أشارت جولدمان ساكس إلى أن التحولات السياسية المحتملة في الولايات المتحدة عقب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس قد تحد من المخاطر الصعودية لتوقعات الطلب على الطاقة، مع احتمال زيادة التدقيق في مشروعات إنشاء مراكز البيانات والتوسع فيها.

وأضافت أن نتائج انتخابات نوفمبر الجاري، التي حقق فيها الديمقراطيون مكاسب في مناطق تقليدية للجمهوريين وولايات رئيسية تستضيف مراكز بيانات، بينها تكساس وجورجيا، قد تؤدي إلى انقسام السيطرة السياسية على مؤسسات الحكم، بما يفتح المجال أمام تشديد الرقابة على مشروعات القطاع.

وتأتي هذه التوقعات في وقت أصبحت فيه مراكز البيانات أحد أبرز محركات نمو الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة، مع توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي بوتيرة سريعة، وهو ما يضع شبكات الكهرباء وإمدادات الغاز الطبيعي أمام تحديات متزايدة، ويجعل القدرة على توفير الطاقة اللازمة عاملا مؤثرًا في مستقبل أسواق الطاقة والاستثمارات المرتبطة بها.