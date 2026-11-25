أكدت وزارة الأوقاف، في بيان بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يوافق 25 نوفمبر من كل عام، أهمية تعزيز الجهود الرامية إلى حماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف، ونشر الوعي بخطورته، وتوفير الدعم للناجيات، وضمان وصولهن إلى العدالة ومحاسبة مرتكبي الاعتداءات.

وأشارت الوزارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت هذه المناسبة بموجب القرار رقم 54/134 الصادر في 17 ديسمبر 1999، بهدف رفع الوعي بمخاطر العنف ضد النساء والفتيات وتعزيز الجهود الدولية لمنعه ومواجهته.

ويأتي الاحتفاء هذا العام تحت شعار «ضمان العدالة للناجيات من العنف وحمايتهن ومحاسبة مرتكبيه»، تأكيدًا أهمية توفير الحماية والدعم، وتيسير الوصول إلى العدالة، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب العنف، وضمان التعامل مع بلاغات الناجيات بجدية، دون تشكيك أو وصم أو تحميل الضحية مسؤولية ما تعرضت له.

ولفتت الوزارة إلى أن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى تعرض امرأة واحدة من كل ثلاث نساء للعنف خلال حياتها، وهو ما يؤكد ضرورة تكاتف المؤسسات والمجتمعات لمواجهة هذه الظاهرة وحماية حقوق المرأة وصون كرامتها.

الإسلام يرسخ كرامة المرأة ويحرم الإيذاء والاعتداء على حقوقها

وأكدت وزارة الأوقاف أن الإسلام يقرر للمرأة كرامة إنسانية أصيلة، ويجعل حسن معاملتها وصيانة حقوقها واجبًا دينيًا وأخلاقيًا، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ \[الإسراء: 70\]، وقوله سبحانه: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ \[النساء: 19\]، وقوله عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ \[النحل: 90\].

كما استشهدت الوزارة بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرًا، في قوله: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا»، وهو حديث متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي»، رواه الترمذي، إلى جانب القاعدة النبوية التي تمنع الإضرار بالآخرين: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، رواه ابن ماجه.

وأوضحت أن العنف والإيذاء والاعتداء على الحقوق تتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس والكرامة، كما تتنافى مع قيم العدل والرحمة وحسن العشرة التي دعا إليها الإسلام.

وفيما يتعلق بجهود الدولة المصرية، أشارت الوزارة إلى أن الدستور نص في مادته الحادية عشرة على التزام الدولة بحماية المرأة من جميع أشكال العنف، كما جعلت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 الحماية من العنف والتمييز أحد محاورها الرئيسية.

وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي مراكز لاستضافة المرأة وتوجيهها، لتوفير أوجه الرعاية والمساندة اللازمة، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينها المرأة المعيلة، وبرنامج «تكافل وكرامة»، وصندوق تأمين الأسرة الذي يساعد مستحقات النفقة على الحصول على حقوقهن.

وامتدت الجهود إلى معالجة قضية الغارمين والغارمات من خلال المبادرة الرئاسية «سجون بلا غارمين»، التي أسهم صندوق تحيا مصر في إطارها في سداد ديون 6400 غارم وغارمة بقيمة 42 مليون جنيه، والإفراج عنهم.

كما تواصل اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات جهودها لمعالجة أسباب الغُرم، ونشر الوعي المالي، وتقديم الاستشارات، وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي والإقراض الميسر، بما يساعد على الحد من الوقوع في دوائر الاستدانة. ويقدم المجلس القومي للمرأة المساندة القانونية والاجتماعية من خلال مكتب شكاوى المرأة والخط الساخن (15115)، بما يعزز فرص حصول النساء على الحماية والإنصاف.

وأكدت وزارة الأوقاف اهتمامها بقضايا المرأة، وحرصها على تفعيل دور الواعظات في بناء الوعي وحماية الأسرة ومواجهة الأعراف والممارسات الضارة.

وفي هذا الإطار، نظمت الوزارة 43 قافلة دعوية للواعظات خلال أغسطس 2025، تحت عنوان «تجفيف منابع الغُرم ضرورة شرعية ووطنية»، بالتعاون مع مؤسسة «مصر الخير»، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية تناولت الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والقانونية للغُرم.

كما نفذت الوزارة 345 ندوة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، تناولت قضايا المرأة والسكان والصحة الإنجابية وحقوق المرأة والطفل والأسرة.

وفي أغسطس 2026، التقى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، واعظات الوزارة، ووجّه بتعزيز دورهن العلمي والدعوي، وإهداء كل واعظة نسخة من «دليل الفتاوى». وتعمل الوزارة كذلك على الإعداد لسلسلة من المؤلفات التي تسهم في دعم دور الواعظات في معالجة قضايا المرأة والأسرة.

وتستعد الوزارة لإصدار مجلة متخصصة تُعنى بقضايا المرأة، وتتناول جوانبها الاجتماعية والفكرية والدعوية، على أن تكون متاحة إلكترونيًا عبر المنصة الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتواصل الوزارة جهودها من خلال الندوات والقوافل والبرامج التثقيفية، بهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة، وترسيخ قيم الرحمة والعدل وحسن المعاشرة، والتوعية بحقوق المرأة وكرامتها، وتعزيز دور المؤسسات الدينية في مواجهة مظاهر العنف والإساءة.

وفي ختام بيانها، أكدت وزارة الأوقاف أن مواجهة العنف مسؤولية مشتركة تبدأ برفض الإساءة وكسر حاجز الصمت، والاستماع إلى الناجيات ومساندتهن واحترام خصوصيتهن وحقهن في الحماية والإنصاف، دون لوم أو وصم.

وشددت على أن هذه المسؤولية تشمل التصدي للعنف داخل الأسرة ومواقع العمل والأماكن العامة، وكذلك العنف الرقمي بمختلف صوره، بما في ذلك التهديد والابتزاز والتشهير وانتهاك الخصوصية.

ودعت الوزارة إلى تضافر جهود المؤسسات والأسرة والمجتمع لترسيخ ثقافة الاحترام والرحمة، وحماية النساء والفتيات، ومحاسبة مرتكبي العنف، واختتمت بيانها بالدعاء أن يحفظ الله المجتمع من كل أذى، وأن يديم على مصر الأمن والاستقرار.



