تواصلت المحاضرات العلمية والتدريبية ضمن دورة «منهجية الفتوى المعاصرة»، التي ينظمها مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية لعدد من طلبة اتحاد طلاب بنجلاديش في مصر، بهدف تعريف المشاركين بمناهج العمل الإفتائي وأدواته العلمية، وتنمية مهاراتهم في فهم النصوص الشرعية واستيعاب الواقع الاجتماعي وتحليل الفتاوى وتقويمها وفق الضوابط المنهجية المعتمدة.

وتستهدف الدورة تأهيل المشاركين لممارسة العمل الإفتائي على أسس علمية راسخة، تجمع بين التأصيل الشرعي ودقة الفهم وحسن تنزيل الأحكام على الواقع، بما يسهم في تعزيز قدراتهم على التعامل مع القضايا المعاصرة وفق منهجية منضبطة.

أثر اللغة في فهم النص

وفي محاضرة بعنوان «أثر اللغة في فهم النص الشرعي»، تناول الأستاذ الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر السابق، أهمية اللغة العربية في فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام منها، موضحًا أن المفتي لا يستغني عن معرفة علوم العربية وأسرارها؛ لما لدلالات الألفاظ والتراكيب والحروف والحركات من أثر مباشر في تحديد المعنى، ومشددًا على ضرورة التمييز بين دلالات الألفاظ وعدم الاكتفاء بالمعنى الظاهر دون الوقوف على دقائق الاستعمال العربي، إذ قد يترتب على اختلاف حرف أو حركة أو تركيب اختلاف في المعنى والحكم المستنبط.

واستعرض رئيس جامعة الأزهر السابق نماذج من دقة التعبير القرآني، مبينًا ما تحمله اختلافات الصياغة من دلالات معنوية دقيقة، ومن ذلك المقارنة بين قول سيدنا موسى عليه السلام: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا﴾، وقول سيدنا إسماعيل عليه السلام: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾، كما تناول دلالات بعض الأدوات والحروف، والفرق بين استعمال «من» و«ما» بحسب السياق، وأثر حروف العطف في تحديد المعنى، مشيرًا إلى أن اختلاف الفقهاء في بعض الأحكام قد يرجع إلى اختلافهم في فهم دلالة النص، وهو ما يجعل التمكن من علوم اللغة وأصولها ضرورة للمفتي، داعيًا الدارسين إلى التوسع في القراءة والاطلاع على المؤلفات المتخصصة لتنمية ملكتهم اللغوية والأصولية.

الفتوى والنوازل الاجتماعية

من جانبه، تناول الدكتور أحمد العوضي، مدير الإدارة العامة للتوفيق والمصالحات، في محاضرته التي جاءت بعنوان «الفتوى والنوازل الاجتماعية»، الضوابط المنهجية اللازمة للتعامل مع الوقائع المستجدة، مؤكدًا أن صحة الفتوى ترتبط ارتباطًا وثيقًا بصحة المقدمات التي تسبق إصدارها، وفي مقدمتها التصور الدقيق للمسألة واستيفاء النظر فيها، وعدم التسرع في إصدار الحكم قبل الإحاطة بحقيقة الواقعة وتفاصيلها، مستشهدًا بما قرره الإمام ابن الصلاح في كتابه «أدب الفتوى» بشأن ضرورة تأمل المفتي للاستفتاء واستيضاح ما يشتبه عليه والتوقف عن الإجابة حتى يتحقق من تصور المسألة على وجهها الصحيح.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتوفيق والمصالحات أن الوصول إلى التصور السليم للواقعة يقتضي جمع أكبر قدر من المعلومات المتعلقة بها، ومعرفة نشأتها وعناصرها وأطرافها وخصائصها وتطوراتها، إلى جانب الاستعانة بأهل الاختصاص في المجالات غير الشرعية، كالطب والاقتصاد، فضلًا عن أهمية الاستفسار من المستفتي وتفصيل السؤال للوصول إلى مراده الحقيقي، مستشهدًا بنماذج من السنة النبوية الشريفة التي أظهرت منهج الاستفصال قبل الحكم، كما شدد على ضرورة معايشة المفتي لأحوال الناس ومعرفة أعرافهم وأساليب تعاملهم؛ حتى لا يؤدي البعد عن الواقع إلى تصور غير صحيح للمسألة، مؤكدًا أن إدراك الواقع يمثل أساسًا مهمًّا في فهم مآلات الأفعال وتنزيل الأحكام.

تحليل الفتوى ومعايير نقدها

وفي سياق متصل، استعرض الشيخ علي السعيد، مدير الإدارة العامة للتعليم عن بُعد، خلال محاضرته بعنوان «تحليل الفتوى ومعايير نقدها»، مفهوم تحليل الفتوى ونقدها وأهميتهما في تطوير الممارسة الإفتائية، موضحًا أن تحليل الفتوى يقوم على تفكيك عناصرها الأولية والوقوف على المراحل التي تشكلت من خلالها، في حين يستند نقدها إلى مجموعة من الأساليب والمعايير العلمية التي تتيح التمييز بين صوابها وخطئها والكشف عن مواطن القوة والخلل فيها، باعتبار أن الفتوى جهد بشري يحتمل الصواب والخطأ ويحتاج إلى المراجعة والتقويم المستمرين.

وبيّن مدير الإدارة العامة للتعليم عن بُعد أن نقد الفتوى ينبغي أن يتناول جميع المراحل المنهجية التي مرت بها، بدءًا من تصوير الواقعة وتحريرها، مرورًا بتكييفها الفقهي، وانتهاءً بتنزيل الحكم وصياغة الفتوى في صورتها النهائية، مشيرًا إلى أهمية المقارنة بين الفتاوى الصادرة عن الجهات الإفتائية المختلفة للوقوف على أسباب الاتفاق والاختلاف بينها والاستفادة من الخبرات المتنوعة، فضلًا عن ضرورة استحضار مآلات الفتوى وآثارها المتوقعة قبل إصدارها، ومراجعة الفتاوى السابقة وإعادة النظر فيها عند الحاجة، بما يسهم في اكتشاف مواطن الخلل وتعزيز جودة الأداء الإفتائي واتساقه مع مقاصد الشريعة والواقع المعاصر.

وفي ختام البرنامج العلمي، قام وفد اتحاد طلاب بنجلاديش بزيارة إدارات الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حيث توجه المتدربون إلى مقرات الإدارات الشرعية للتعرف على طبيعة سير العمل والاختصاصات المختلفة لكل إدارة ودورها في المنظومة الإفتائية والبحثية، كما تعرفوا على التنظيم الإداري والعلمي وآليات التنسيق بين الأقسام والإدارات لضمان جودة الفتوى ودقتها، واطلعوا على المراحل التفصيلية لإصدارها، بدءًا من استقبال الاستفتاءات ودراسة الأحكام الشرعية واستحضار الأقوال المعتبرة ومراعاة مقاصد الشريعة والواقع المعاصر، مرورًا بمراحل التحرير والمراجعة العلمية الدقيقة، وصولًا إلى اعتماد الفتوى في صورتها النهائية، بما أتاح لهم التعرف عن قرب على طبيعة العمل الإفتائي المؤسسي وآليات العمل الجماعي داخل دار الإفتاء المصرية.