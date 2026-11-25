أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والقرى، من خلال تنفيذ مشروعات الرصف وتحسين البنية الأساسية، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين والمركبات، وتحسين الربط بين التجمعات السكنية، ودعم حركة التنمية وتوفير خدمات أفضل لأهالي المحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج، برئاسة المهندسة هالة نصير رئيس المركز، انتهت من تسليم موقع طريق "أبوتيج – البلايزة" إلى مديرية الطرق والشركة المنفذة، تمهيدًا لبدء أعمال التجهيز والتمهيد، يعقبها تنفيذ أعمال الرصف، وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الطرق وتحسين كفاءتها، وتيسير حركة الانتقال بين مدينة أبوتيج وقرية البلايزة والمناطق المحيطة.

وأضاف اللواء محمد علوان أن المشروع يأتي ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026-2027، ويبلغ طول الطريق 10 كيلومترات، بتكلفة تقديرية تصل إلى نحو 32 مليون جنيه، لافتًا إلى أن المشروع يمثل إضافة مهمة لشبكة الطرق بالمركز، ويسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة لمستخدمي الطريق، وتسهيل انتقال الأهالي، فضلًا عن دعم حركة نقل الأفراد والبضائع.

وأشار المحافظ إلى أهمية التنسيق المستمر بين الوحدة المحلية ومديرية الطرق والشركة المنفذة، مع المتابعة الميدانية لمختلف مراحل التنفيذ، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، وتذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل، بما يضمن تنفيذ المشروع وفقًا للبرنامج الزمني المحدد وتحقيق الاستفادة المرجوة منه.

وشدد اللواء محمد علوان على مواصلة تنفيذ خطة المحافظة لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها بمختلف المراكز والقرى، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لتحسين جودة الحياة للمواطنين، ودعم جهود التنمية، مؤكدًا ضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات حتى الانتهاء منها ودخولها الخدمة بما يحقق أهدافها في تحسين حركة التنقل والارتقاء بالبنية الأساسية.