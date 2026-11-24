أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، على أهمية إعداد أعضاء برلمان شباب مصر الجدد وتأهيلهم لفهم أسس العمل البرلماني والدستوري، وتنمية قدراتهم على المشاركة الإيجابية في الشأن العام والتعبير المسؤول عن آرائهم، مشيرًا إلى حرص الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إتاحة الفرص أمام الشباب للتدريب على الممارسة البرلمانية واكتساب خبرات القيادة وتحمل المسؤولية.

وأوضح المحافظ ، أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، بقيادة الدكتور أحمد إبراهيم، وكيل الوزارة، اختتمت اللقاءات التعريفية لأعضاء برلمان شباب مصر الجدد بالدائرة الرابعة، التي تضم مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم، بتنفيذ لقاء تثقيفي بمركز شباب أبوتيج، تحت شعار "كن قياديًا .. كن مؤثرًا"، للتعريف بالدستور المصري وطبيعة العمل البرلماني ودور برلمان الشباب، واستعراض استعدادات وزارة الشباب والرياضة لإجراء انتخابات برلمان شباب مصر 2026.

وأضاف أن اللقاء تضمن محاضرة قدمها عبد المعز آدم، الكادر والمدرب البرلماني بوزارة الشباب والرياضة، تناولت الدستور المصري، ونشأة البرلمان واختصاصاته، والدوائر الانتخابية وتقسيماتها، ودور المؤسسة التشريعية في مناقشة القضايا العامة والتعبير عن تطلعات المجتمع.

وأشار المحافظ إلى أن اللقاء استعرض دور الوزارة في تفعيل نماذج المحاكاة البرلمانية، وفي مقدمتها برلمان شباب مصر، بوصفه منصة تدريبية تتيح للشباب اكتساب خبرات عملية في الحوار والمناقشة والتعبير عن الرأي، بما يعزز ثقافة المشاركة وتحمل المسؤولية.

ولفت محافظ أسيوط إلى أن البرنامج التعريفي الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة يتضمن تنفيذ 143 لقاءً تثقيفيًا بمختلف محافظات الجمهورية خلال شهر نوفمبر الجاري، بهدف تأهيل الأعضاء الجدد وتعزيز وعيهم بالدستور والحياة البرلمانية.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار دعم المحافظة للبرامج والأنشطة الشبابية والتثقيفية التي تنمي مهارات الشباب وتعزز وعيهم بالقضايا الوطنية، وتؤهلهم للمشاركة الإيجابية في الحياة العامة.