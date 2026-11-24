أعلن محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، انطلاق فعاليات المبادرة الوطنية الشاملة "صحح مفاهيمك" بمدارس إدارة صدفا التعليمية ،ضمن فعاليات المبادرة ،التى تنظمها وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ، وذلك في إطار خطة الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،الهادفة الى نشر الفكر الوسطى المستنير وتحصين المجتمع من الأفكار المغلوطة والتوجهات المتطرفة.

وأشار وكيل وزارة التعليم بأسيوط - فى بيان صادر عن المركز الاعلامى بالمديرية - إلى أن فعاليات المبادرة يجرى تنفيذها بمختلف المدارس على مستوى 11 ادارة تعليمية بالمحافظة ،وشملت ندوات وفعاليات توعوية تحت رعاية ودعم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء محمد علوان محافظ أسيوط .

حيث تم تنظيم 3 لقاءات توعوية بمدارس أولاد إلياس الثانوية التجارية المشتركة و صدفا الثانوية التجارية المشتركة و صدفا الابتدائية بنات بإدارة صدفا التعليمية ،وبرعاية فضيلة الدكتور الشيخ عيد خليفة وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط ،وبمشاركة ايمن ابوعقرب مدير إدارة صدفا التعليمية ،ومحمد البهنساوى وكيل الإدارة وأئمة مديرية الأوقاف بأسيوط ، كما شارك فى الندوات فضيلة الشيخ خالد إبراهيم وتحدث عن مخاطر التنمر وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع، موضحًا خطورة هذه الظاهرة على الحالة النفسية والاجتماعية للطلاب، وأهمية نشر ثقافة الاحترام المتبادل والتسامح والمحبة ،كما شارك فضيلة الشيخ الدكتور سمير عوض وحاضر عن أهمية الوعى الدينى الصحيح، وخطورة انتشار الأفكار والمفاهيم المغلوطة، وضرورة التمسك بالقيم الدينية السمحة، ونشر ثقافة التسامح والاعتدال وقبول الآخر ،كما شارك فضيلة الشيخ أحمد محمود عبد الحميد وحاضر عن أهمية تصحيح المفاهيم الخاطئة، وترسيخ الفهم الصحيح لتعاليم الدين الإسلامى ، والتحلى بالأخلاق الحميدة والقيم الإنسانية النبيلة.

وأكد وكيل الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم لتنفيذ فعاليات المبادرة الشاملة "صحح مفاهيمك " بكافة الإدارات التعليمية لأهميتها فى تصحيح افكار الطلاب المغلوطة وإرشادهم إلى مصادر المعلومات الموثقة والصحيحة بالجهات الرسمية والمصادر التى وفرتها وزارة التربية والتعليم من موقعها الالكترونى وبوابة بنك المعرفة والمناهج الدراسية المطورة والندوات والأنشطة الثقافية المختلفة التى يجرى تنفيذها بمختلف المؤسسات التعليمية بمشاركة رجال الدين الاسلامى والمسيحى لتوعية الطلاب بالقضايا المجتمعية والفكر المستنير وكيفية مواجهة الأفكار المغلوطة والتصدى للشائعات ،مشيدا بدور وزارة الأوقاف وعلماؤها الاجلاء فى تنفيذ المبادرة التنفيذ الجيد لتحقيق أقصى استفادة بما يعكس اهتمام الدولة على أعلى المستويات ببناء وعى مجتمعى مستنير وحماية الأجيال الجديدة.

واضاف وكيل الوزارة ،أنه أصدر توجيهاته لكافة مديرى الإدارات التعليمية وتوجيه الدين الاسلامى بالمديرية والإدارات التعليمية بالتعاون مع مديرية الأوقاف لضمان التنفيذ الجيد للندوات والفعاليات بكافة مدارس المحافظة وتحقيق أقصى استفادة ،لافتا إلى استمرار تلك الندوات واللقاءات على مدارس العام الدراسى و وفقا للخطة الزمنية للمبادرة .