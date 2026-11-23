أكد محافظ أسيوط، اللواء محمد علوان، على أهمية تنمية وعي الشباب بالتطورات التكنولوجية المتسارعة، وتعريفهم بآليات توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الابتكار وريادة الأعمال، بما يساعدهم على تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشروعات اقتصادية قابلة للتنفيذ، ويفتح أمامهم آفاقًا جديدة للعمل الحر وإقامة مشروعاتهم الخاصة، وذلك في إطار توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ - في بيان اليوم الاثنين، أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، برئاسة الدكتور أحمد إبراهيم وكيل الوزارة، نظمت ندوتين تثقيفيتين تحت عنوان "رواد الذكاء الاصطناعي.. من الابتكار إلى تأسيس المشروعات الذكية"، بمشاركة 120 شابًا وفتاة، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال، وفي إطار جهود وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين النشء والشباب، لنشر ثقافة الابتكار والعمل الحر بين الشباب.

وأشار علوان إلى أن الندوة الأولى أقيمت بمركز شباب ناصر بمشاركة 50 شاباً وفتاةً، بينما استضافت قاعة كلية الزراعة بجامعة أسيوط الندوة الثانية بمشاركة 70 شابًا وفتاة، من المهتمين بمجالات التكنولوجيا الحديثة وريادة الأعمال، بهدف تعريفهم بسبل الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأفكار وتحويلها إلى مشروعات ريادية قابلة للتطبيق.

وأضاف المحافظ أن الندوتين تناولتا دور الذكاء الاصطناعي في دعم رواد الأعمال وتطوير الأفكار المبتكرة، وتقديم حلول عملية للتحديات المختلفة، إلى جانب استعراض فرص توظيف التطبيقات التكنولوجية الحديثة في تأسيس المشروعات الناشئة وتطوير نماذج أعمالها، بما يعزز كفاءتها وقدرتها على المنافسة في سوق العمل.

وشدد المحافظ على أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات التنفيذية والجامعات ومراكز الشباب لتوفير بيئة داعمة للابتكار والإبداع، وتأهيل الشباب بالمعارف والمهارات التي تتطلبها أسواق العمل الحديثة، مع التوسع في تنفيذ البرامج واللقاءات التثقيفية والتدريبية التي تربط بين التكنولوجيا وريادة الأعمال، وتشجع الشباب على استثمار أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات منتجة تسهم في دعم التنمية وتوفير فرص جديدة للعمل والإنتاج.



