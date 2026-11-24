أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، مواصلة جهود المحافظة في التصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء دون ترخيص، من خلال الحملات الميدانية والمتابعة المستمرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظًا على حقوق الدولة ومقدراتها، وحمايةً للرقعة الزراعية، وفرضًا لسيادة القانون.

وأوضح المحافظ أن أعمال الإزالة تنفذ ضمن المرحلة الرابعة من الموجة الـ30 لإزالة التعديات، التي بدأت في 21 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 31 ديسمبر 2026، في إطار خطة الدولة للتصدي لكافة صور التعدي، والتعامل الفوري مع المخالفات، وعدم السماح بفرض أمر واقع أو استغلال الأراضي دون سند قانوني.

وأضاف محافظ أسيوط أن الحملات أسفرت عن تنفيذ 4 إزالات في المهد على أراضي أملاك الدولة التابعة للإصلاح الزراعي، بإجمالي مساحة 750 متر مربع، إلى جانب تنفيذ 4 حالات إزالة لمخالفات بناء بمساحة 315 متر مربع، فضلًا عن إزالة 14 حالة في المهد لمخالفات بناء دون ترخيص بمساحة 1323 متر مربع.

وأشار المحافظ إلى أن الجهود شملت كذلك تنفيذ 4 حالات إزالة لتعديات بالبناء على أراضي زراعية خاصة، بإجمالي مساحة 3 قراريط و3 أسهم، ليبلغ إجمالي ما تم تنفيذه 26 حالة إزالة متنوعة خلال يوم واحد من الموجة الحالية، بما يعكس الجدية في التعامل مع المخالفات بمختلف أنماطها، والحيلولة دون تآكل الرقعة الزراعية.

وشدد اللواء محمد علوان على أهمية استمرار أعمال الإزالة والمتابعة الميدانية طوال المرحلة الرابعة من الموجة، مع التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والجهات المعنية لرصد أي مخالفات والتعامل معها في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، مؤكدًا أنه لا تهاون في تنفيذ القانون والتصدي لكافة أشكال التعدي.