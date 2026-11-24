أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أن الجامعة نجحت في محو أمية 4124 مواطنا، وفقا لنتائج دورة يوليو 2026، التي أعلنتها الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأكد " الجيزاوى " أن الجامعة تولي ملف محو الأمية اهتماما كبيرا وتتولى تنفيذ المشروع وذلك من خلال كوادرها البشرية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب لمحو أمية لمواطنى محافظة القليوبية بإشراف المتخصصين بالجامعة والمشاركين في المشروع.

وأشار رئيس الجامعة ، إلى أنه تم التأكيد على استغلال إمكانات الجامعة والاستفادة من قدراتها لدعم خطط الدولة والمشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار وذلك في إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع المحلي ومتابعة تنفيذ خطة الدولة لإعلان "مصر بلا أمية" تحقيقا لأهداف خطة التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.

من جانبه قال الدكتور طه عاشور، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن قطاع خدمة المجتمع يواصل دعم مشروع محو الأمية ، مشيرا إلى أن عدد المقيدين بالدورة على مستوى الجامعة بلغ 4598 دارسا، فيما بلغ عدد الحاضرين 4224، وبلغ عدد الناجحين 4124 مواطنا، وفقا لنتائج دورة يوليو 2026.