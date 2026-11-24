أشاد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بمستوى النظافة والتجميل بقرية الصلاحات التابعة لمركز ومدينة بني عبيد، وذلك خلال مروره بالقرية، معربًا عن تقديره لجهود مشيرة أحمد جاد رئيسة الوحدة المحلية بالصلاحات، والعاملين بالوحدة، في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين البيئة العامة.

وأكد المحافظ أن ما لمسه من اهتمام بأعمال النظافة والتجميل يعكس حرصًا واضحًا على تقديم خدمات أفضل للمواطنين، مشددًا على أهمية استمرار هذه الجهود والحفاظ على ما تحقق من مستوى متميز.

والتقى محافظ الدقهلية بعدد من المواطنين خلال جولته بالقرية، واستمع إلى آرائهم ومطالبهم، وحثهم على المشاركة الإيجابية في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع، وعدم إلقاء المخلفات بها، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية للحفاظ على ما تحقق من أعمال تطوير وتجميل.

وأعرب المواطنون عن تقديرهم لجهود المحافظ وحرصه على التواجد الميداني ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكدين دعمهم لجهود المحافظة في تحسين المظهر الحضاري والارتقاء بجودة الحياة داخل القرية.

واختتم المحافظ بالتأكيد على أن الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق رضا المواطنين يأتيان في مقدمة أولويات المحافظة، وأن الحفاظ على المظهر الحضاري مسؤولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين.