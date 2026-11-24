تنطلق اليوم الثلاثاء ، مباريات الجولة السابعة ضمن منافسات الموسم الجديد لدوري رجال الكرة الطائرة 2026-2027.

وتشهد المجموعة الأولى، مواجهات بين الأهلي ووادي دجلة، سموحة والقناة، 6 أكتوبر والشرطة.

بينما في المجموعة الثانية يلاقي الزمالك نظيره الطيران، والترسانة يواجه الجيش وإيسترن كومباني يلتقي الصيد.

المجموعة الثالثة تشهد ملاقاة بتروجت لنظيره المقاولون العرب، ومصر للبترول ودلفي، والاتحاد السكندري وهليوبوليس.

وفي منافسات المجموعة الرابعة يلتقي الشمس نظيره قارون، والزهور والجزيرة، وهليوليدو وسبورتنج.

وتم تقسيم فرق الدوري إلى 4 مجموعات تضم كل مجموعة كلًا من:

المجموعة الأولى: الأهلي، القناة، سموحة، وادي دجلة، الشرطة، 6 أكتوبر

المجموعة الثانية: الزمالك، الطيران، طلائع الجيش، الترسانة، إيسترن كومباني، الصيد

المجموعة الثالثة: بتروجت، الاتحاد السكندري، هليوبوليس، مصر للبترول، دلفي، المقاولون العرب

المجموعة الرابعة: الجزيرة، سبورتنج، الزهور، هليوليدو، الشمس، قارون.