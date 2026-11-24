شن عمرو الحديدي، نجم النادي الأهلي السابق، هجومًا حادًا على حسين عموتة، المدير الفني للفريق الأحمر، عقب الخسارة أمام بيراميدز، منتقدًا الأداء الفني للفريق وغياب الجمل التكتيكية والأفكار الهجومية، رغم حصول اللاعبين على فترة توقف كافية للاستعداد.

وقال الحديدي، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة CBC، إن عموتة لم يقدم أي إضافة فنية للأهلي، مؤكدًا أن الفريق لم يظهر أي تطور في الأداء، رغم مرور فترة كافية للعمل مع اللاعبين.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن فترة التوقف التي امتدت إلى 25 يومًا لم تشهد ظهور أي جمل تكتيكية واضحة أو أفكار في الكرات الثابتة، متسائلًا عن المعايير التي تم على أساسها اختيار المدير الفني لقيادة الفريق.

وانتقد الحديدي سياسة التعاقدات داخل الأهلي، مشيرًا إلى أن الصفقات السابقة كانت تمنح الجماهير شعورًا بالتفاؤل، مثل وسام أبو علي وأفشة وعلي معلول وبدر بانون، بينما لا يرى في الاختيارات الحالية عناصر قادرة على تقديم الإضافة المطلوبة أو منح الفريق دفعة قوية.

وأشار إلى أن أشرف داري و توفيق محمد كانا من أفضل لاعبي الأهلي خلال المباراة، معتبرًا أن مستوى الفريق الحالي يستوجب مراجعة شاملة من جميع المسؤولين عن ملف كرة القدم.

وطالب الحديدي مجلس إدارة الأهلي ولجنة الاسكاوتنج واللاعبين بمراجعة أنفسهم، مؤكدًا أن ارتداء قميص النادي يتطلب امتلاك الروح والرغبة والشراسة داخل الملعب، وليس الاكتفاء بالحصول على المقابل المادي.

واختتم عمرو الحديدي تصريحاته بالتأكيد على أن ظهور الأهلي بهذا المستوى لمدة 100 دقيقة دون صناعة فرص حقيقية أمر غير معتاد في تاريخ النادي، مطالبًا الجميع بتحمل المسؤولية والعمل على تصحيح المسار قبل فوات الأوان.