أعلنت اللجنة البارالمبية المصرية القائمة النهائية لمنتخب مصر لكرة القدم للصم، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في إطار خطة إعداد المنتخب للمنافسة على اللقب القاري والتأهل إلى بطولة العالم.

جاء الإعلان عن القائمة عقب استكمال الاستعدادات الطبية والوقائية للبعثة، حيث تلقى اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني التطعيمات اللازمة، إلى جانب إجراء الكشف الطبي، لضمان سلامة أفراد البعثة قبل السفر والمشاركة في المنافسات.

وتحظى استعدادات منتخب مصر لكرة القدم للصم باهتمام مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، في ظل الطموحات الكبيرة لتحقيق نتائج مميزة على المستوى القاري، والمنافسة على لقب البطولة وحجز بطاقة التأهل إلى بطولة العالم.

وتضم القائمة النهائية للمنتخب 23 لاعبًا، فيما يترأس البعثة الدكتور أشرف العجيلي أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية.

ويضم الجهاز الفني والإداري للمنتخب كلًا من محمد مسعود رئيس لجنة الصم، وشوكت النجار مديرًا فنيًا، وعلاء الدين عيسى مدربًا عامًا، ونجاح عبد النبي مدربًا لحراس المرمى، وجمعة محسوب مديرًا إداريًا، وحمادة حسني أخصائي تأهيل، والدكتور محمود مجدي النجار طبيبًا للبعثة.

وتضم قائمة اللاعبين كلًا من: ناجي عبد الحليم ، وصابر جمال ، وعبد الرحمن عبد الله ، وأحمد عماد صابر ، ومحمد عماد صابر ، ومحمد عبد الحميد، وحمادة فاروق، ومصطفى قدري ، والسيد شوقي السيد، ومحمد محمود ، ومحمد أحمد هلال، والسيد أحمد السيد، وأحمد مسعود المصري، وعمرو محمد الشربيني، ومحمد أحمد علي ، ورضا محمد عبد الوهاب، وأحمد سالم السيد، وإبراهيم محمد سلامة، ونبيه سامح نبيه، وعثمان شوقي السيد، وأحمد محسن أحمد، وعمر سمير ، وإيهاب محمد كمال.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب منافسات البطولة الإفريقية بطموحات كبيرة، سعيا لتحقيق إنجاز جديد لكرة القدم المصرية للصم، وتعزيز فرص التأهل إلى بطولة العالم.