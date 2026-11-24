كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات ملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، في ظل الأنباء المتداولة بشأن مستقبل المغربي الحسين عموتة، مشيرًا إلى وجود أكثر من اسم مرشح لتولي المسؤولية الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة.

حسام البدري يتصدر المشهد

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير»، المذاع عبر إذاعة أون سبورت إف إم، أن حسام البدري، المدير الفني الحالي لأهلي طرابلس الليبي، يأتي في مقدمة الأسماء المطروحة لخلافة عموتة، ويُعد المرشح الأقرب وفقًا للمعلومات التي كشف عنها.

وأشار إلى أن البدري لديه رغبة قوية في العودة إلى القلعة الحمراء وتولي القيادة الفنية للفريق مجددًا، رغم حالة الاستقرار التي يعيشها حاليًا مع أهلي طرابلس.

يورتشيتش ومحمد شوقي ضمن الحسابات

وأضاف شوبير أن قائمة المرشحين لا تقتصر على حسام البدري، حيث تضم أيضًا الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لبيراميدز، إلى جانب محمد شوقي، في إطار المفاضلة بين عدد من الأسماء لاختيار المدرب الأنسب لقيادة الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وتترقب جماهير الأهلي حسم ملف المدير الفني، في ظل أهمية المرحلة المقبلة ورغبة النادي في تحديد هوية الجهاز الفني الذي سيتولى قيادة الفريق.