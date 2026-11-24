انتقد محمود فتح الله، نجم الكرة المصرية السابق، أداء الأهلي تحت قيادة المدير الفني حسين عموتة، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال محمود فتح الله، خلال تصريحات تلفزيونية، إن رحيل عموتة عن تدريب الأهلي في الوقت الحالي، حال اتخاذ هذا القرار، كان يجب أن يحدث منذ فترة، مشيرًا إلى أن إدارة النادي تأخرت في حسم موقف المدرب.

وأضاف: «عموتة لو مشي النهاردة ده قرار صح متأخر شهرين، لازم صاحب القرار يبقى أسرع من كده، هو مش هيطلع نار بعد أسبوعين توقف دولي، ما كان هيبقى مبين أمارة من الأول».

وواصل نجم الكرة المصرية انتقاداته للمدير الفني، مؤكدًا أن تدخلاته الفنية خلال المباريات لم تساعد الفريق، قائلًا: «أنت واقف على الخط كل تدخلاتك سلبية وبتشد الفرقة لتحت، لو كان قعد في الفندق واللاعيبة نزلت لواحدها كان هيبقى أحسن من كده».

وكان الأهلي قد تلقى خسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ليتجمد رصيده عند 20 نقطة ويتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بعد فوز الزمالك على الجونة بهدفين مقابل هدف، وارتفاع رصيده إلى 22 نقطة، فيما رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة.

وسجل كريم حافظ الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، سددها على يمين مصطفى شوبير حارس الأهلي، قبل أن يضيف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 47 من عمر المباراة.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد الأهلي لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، في محاولة لاستعادة الانتصارات بعد السقوط أمام بيراميدز في الدوري.