كشف هاني العجيزي، نجم النادي الأهلي السابق، عن كواليس اختيار المدير الفني الجديد لفريق الكرة، موضحًا أن حسام البدري كان المرشح الأول لتولي المهمة خلفًا للمدرب السابق، قبل الاستقرار على التعاقد مع المغربي الحسين عموتة.

وقال العجيزي، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن حسام البدري كان الأقرب لتولي القيادة الفنية، إلا أن تسريب خبر اقترابه من تدريب الفريق، وما تبعه من حالة غضب واعتراض بين الجماهير، تسببا في تغيير وجهة نظر المسؤولين، ليتم التراجع عن اختياره والتوجه نحو التعاقد مع المغربي الحسين عموتة.

وأعلن النادي الأهلي توجيه الشكر إلى المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وجهازه المعاون، وإنهاء مهمتهم مع الفريق خلال الفترة الحالية، في ظل التطورات الأخيرة التي شهدها قطاع كرة القدم داخل القلعة الحمراء.