أكد الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، استمرار النقابة في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد منتحلي صفة مهندس وممارسي الأعمال الهندسية دون تأهيل علمي أو ترخيص، مشددا على إحالة الوقائع التي تمثل مخالفات قانونية إلى النيابة العامة، وعدم التهاون مع أي تجاوزات تمس سلامة المواطنين والمنشآت.

وجاءت هذه التطورات عقب أزمة العقار المائل بقرية غزالة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، والتي أثارت جدلا واسعا بعد قيام أحد الأشخاص، الحاصل على دبلوم صنايع، بتنفيذ أعمال استعدال العقار دون إشراف هندسي متخصص، وهو ما دفع نقابة المهندسين إلى إصدار بيان رسمي للتحذير من خطورة هذه الممارسات والإعلان عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان نقيب المهندسين قد أكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج (الحكاية) على قناة (أم بي سي مصر)، مساء الأحد 22 نوفمبر، أن التعامل مع المباني المائلة وأعمال استعدالها يتطلب خبرات هندسية متخصصة ودراسات فنية دقيقة، مشددا على أن القانون لا يسمح بممارسة الأعمال الهندسية دون استيفاء الاشتراطات المهنية والقانونية.

وفي سياق متصل، أكد عبد الغني، أن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه كل منتحل لصفة مهندس، من خلال إبلاغ النيابة العامة وإعمال أحكام القانون، تنفيذا لقرار المؤتمر العام لنقابة المهندسين الذي عقد بالإسكندرية في يوليو الماضي، وجرى التصديق عليه من مجلس النقابة.

إحالة منتحلي صفة مهندس للنيابة

وكان نقيب المهندسين، قد كشف في نهاية أغسطس الماضي، أن النقابة رصدت 5 حالات لانتحال صفة مهندس بالنقابة العامة، إلى جانب حالات أخرى في النقابات الفرعية، من بينها كفر الشيخ وبني سويف، مؤكدا أن جميع الحالات التي جرى رصدها أحيلت إلى النيابة العامة، وأن توجيهات النقابة تقضي باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي واقعة مماثلة.

وسبق أن شهدت نقابة المهندسين بالإسكندرية واقعة ضبط شخص حاول إنهاء إجراءات داخل النقابة باستخدام كارنيه مزور منتحلا صفة مهندس، في أكتوبر 2025، بعدما كشفت مراجعة سجلات القيد عدم عضويته بالنقابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة.

كما أعلنت نقابة المهندسين ببني سويف في أغسطس 2026 اتخاذ إجراءات قانونية بشأن شخص رصدته النقابة خلال فعالياتها مدعيا صفة مهندس رغم عدم قيده بجداولها.

وكانت نقابة المهندسين قد أكدت في بيانها الصادر بشأن واقعة عقار السنبلاوين أن محاولة ترميم المباني المائلة وإعادتها إلى وضعها الطبيعي من الأعمال الهندسية بالغة الخطورة، التي لا يجوز تنفيذها دون دراسات فنية دقيقة وتقييم شامل للحالة الإنشائية للمبنى، بمعرفة مهندسين مرخص لهم وتحت إشراف هندسي كامل.

وجاء في البيان: (ستتخذ النقابة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يزاول أعمالًا أو أنشطة تدخل في نطاق المهن الهندسية دون أن يكون مؤهلا أو مرخصًا له بذلك، أو ينتحل صفة مهندس أو يدعي ممارسة المهنة دون أن يكون مقيدًا بجداول النقابة، مع إحالة الوقائع التي تمثل مخالفات قانونية إلى الجهات المختصة).

كما أعلنت النقابة تشكيل لجنة هندسية متخصصة لمعاينة العقار وإعداد دراسة وتقييم لحالته الإنشائية، والتحقق من مدى تأثير الأعمال التي جرى تنفيذها على سلامة المنشأة والمواطنين، مع مطالبة الجهات المختصة بمنع وجود السكان أو أي أشخاص داخل العقار أو في نطاقه لحين التأكد من سلامته وصلاحيته للإشغال.

وشدد نقيب المهندسين على أن سلامة المواطنين ليست مجالا للتجارب والاجتهادات الفردية، وأن الأعمال الإنشائية يجب أن تخضع للعلم والخبرة والإشراف الهندسي المتخصص.