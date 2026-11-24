دافعت الفنانة مريم الخشت عن رؤيتها لشخصية «مي» التي قدمتها في مسلسل «طالع نازل»، مؤكدة أنها لا تراها شخصية شريرة، رغم دخولها في علاقة مع رجل متزوج، موضحة أن مي كانت تحب هذا الرجل منذ طفولتها، وتنظر إلى وجود زوجته باعتباره عائقاً في حياتها، لكنها لم تكن تخطط لإيذائها أو تسعى إلى جرحها.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ مي كانت تفكر في حبيبها الأول، ولم تكن ترى نفسها تخطف الرجل من زوجته، بل كانت تعتبر أن هناك عائقاً أو شيئاً موجوداً في حياة الرجل الذي تحبه منذ أن كانت صغيرة، وهو ما جعلها تجد صعوبة في تقبل أنه أصبح يخص شخصاً آخر.

وأوضحت الخشت أن مي كانت تدرك أنها تحتل المرتبة الثانية في حياة الرجل، حتى إن طريقة حديثها معه بشأن كونها «رقم اتنين» كانت تتسم بقدر كبير من التفهم، وكانت تقدم نفسها باعتبارها الشخص الذي يفهمه، ويضحي من أجله، ويتحمل الصعوبات، وينتظر، ويستطيع الاستمرار معه حتى النهاية.

وأضافت أن مي كانت تتعامل مع الأمر بمنطق أنها هي التي ستتحمل، وهي التي ستتنازل وتنتظر، وكانت تقول لنفسها إنها ستأتي على نفسها من أجله، وإن وجود زوجته أمر طبيعي أن يكون صعباً عليها، لكنها ستتفهم ذلك، وهو ما جعلها تتحول بالنسبة إليه إلى مصدر للأمان.

ورفضت الخشت وصف مي بأنها شريرة، موضحة أن هناك فرقاً بين أن يكون الإنسان مخطئاً وأن يكون شريراً، وأن الشخصية لم تكن لديها نية للتخطيط لإيذاء نورا، بل إنها لم تكن تفكر فيها من الأساس، ولم تكن تحاول أن تسبب لها الألم، وإنما كانت تفكر في نفسها، ووصفت ذلك بأنه أنانية.

وتطرقت إلى الطريقة التي يبرر بها الإنسان لنفسه الدخول في علاقة معقدة أو مليئة بالمشكلات، موضحة أن الشخص قد يعيش حالة من الإنكار، ويقنع نفسه بأن الأمور ستصبح جيدة، وأنه سيتحمل، وأن الطرفين سيتمكنان من تجاوز الصعوبات والاستمرار معاً.

وضربت مثالاً بنساء كثيرات يدخلن في علاقات غير جيدة بالنسبة إليهن، لكنهن يواصلن إقناع أنفسهن بأن الأمور ستتحسن في المستقبل، وأن الطرف الآخر سيتغير، وأن الصورة قد تصبح مختلفة، مؤكدة أن الإنسان يحاول أحياناً أن يرسم لنفسه تصوراً آخر حتى يستطيع الاستمرار.