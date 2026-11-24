طالب النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإدراج أكبر عدد ممكن من قرى صعيد مصر ضمن مبادرة «القرية المنتجة»، داعياً إلى وضع قريتي أصفون المطاعنة والدير بمركز إسنا في محافظة الأقصر في مقدمة القرى المستهدفة بالمبادرة، نظراً لما تمتلكانه من مقومات زراعية وبشرية هائلة وإنتاج زراعي متنوع يجعلهما نموذجاً مثالياً للقرية المنتجة، مؤكداً أن قرى الصعيد بشكل عام أولى بالرعاية والتطوير لتحقيق نقلة تنموية شاملة في محافظات الجنب.

وأكد أمين عام الفلاحين،في تصريحات له الاثنين، أن مبادرة «القرية المنتجة» التي تتبناها الوزارة تمثل طوق نجاة للاقتصاد الريفي وخطوة استراتيجية بالغة الأهمية نحو تحقيق التنمية الريفية المستدامة، وتعيد للقرية المصرية ريادتها الإنتاجية، من خلال تحويل الريف المصري من مجتمع مستهلك إلى خلية إنتاج متكاملة تدعم الأمن الغذائي القومي وتوفر فرص عمل حقيقية للشباب والمرأة الريفية.

وأوضح أبو اللوز أن المبادرة تقوم على استغلال المقومات والميزات النسبية لكل قرية على حدة، سواء في القرى الكبرى ذات الظهير الزراعي الواسع مثل أصفون المطاعنة والدير بإسنا أو باقي قرى الجنوب، وذلك في مجالات التصنيع الزراعي والغذائي، أو الإنتاج الحيواني والداجني، أو الصناعات الحرفية والبيئية القائمة على المخلفات الزراعية، مما يضاعف من القيمة المضافة للمحاصيل ويقلل من الفاقد والهدر.

وأشار الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين إلى أن المبادرة تسهم بشكل مباشر في تحقيق عدة مكاسب جوهرية للفلاح والأسرة الريفية، من بينها: زيادة دخل الأسر الريفية، التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، فضلا عن توطين التصنيع الزراعي، إضافة الى الحفاظ على البيئة،

وشدد أبو اللوز على أن نجاح مبادرة «القرية المنتجة» يتطلب تضافر الجهود بين أجهزة وزارة الزراعة، والجمعيات التعاونية الزراعية، والمجتمع المدني، مع ضرورة تفعيل دور الإرشاد الزراعي وتوفير منافذ تسويق دائمة لمنتجات القرى في المعارض والأسواق الكبرى لضمان استدامة هذه المشروعات.

وأكد على أن النقابة العامة للفلاحين،تضع كافة إمكاناتها وكوادرها في مختلف المحافظات للتعاون مع الوزارة لدعم هذه المبادرة الوطنية، وتوعية الفلاحين بسبل الاستفادة القصوى منها، بما يخدم خطط الدولة لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.