أشاد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بالإنجاز الذي حققه لاعبو المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة، بعد حصدهم 4 ميداليات متنوعة، بواقع ميدالية ذهبية و3 ميداليات برونزية، بما يعكس ما تزخر به المحافظة من مواهب رياضية واعدة، وقدرة أبنائها على المنافسة وتحقيق مراكز متقدمة في المحافل الرياضية الدولية.

وأوضح المحافظ أن أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بأسيوط شاركوا في البطولة التي أقيمت بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمنافسات في مراحل تحت 15 و17 و20 سنة والكبار، ونجحوا في تحقيق نتائج مشرفة توجت بهذا الحصاد المتميز.

وأضاف أن اللاعب زياد جابر قرني توج بالميدالية الذهبية في منافسات وزن 51 كجم تحت 17 سنة، فيما حصد اللاعب مؤمن محمد محمود الميدالية البرونزية في منافسات وزن 79 كجم بمرحلة الكبار.

وتابع محافظ أسيوط أن اللاعب كريم أحمد عبد النعيم حقق الميدالية البرونزية في منافسات وزن 74 كجم تحت 17 سنة، في حين أضاف اللاعب محمد حسن قرني الميدالية البرونزية الثالثة في منافسات وزن 80 كجم تحت 17 سنة، ليصل إجمالي حصاد لاعبي أسيوط في البطولة إلى 4 ميداليات.

وهنأ المحافظ اللاعبين والجهازين الفني والإداري بهذا الإنجاز، بقيادة الكابتن مصطفى تمام، مدرب المشروع، وتحت إشراف الدكتور أحمد إبراهيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، مؤكدًا أهمية مواصلة دعم اللاعبين وتوفير سبل الرعاية والتدريب اللازمين لصقل قدراتهم الفنية والبدنية، بما يمكنهم من تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم المحافظة في البطولات المختلفة.

واختتم اللواء محمد علوان بالتأكيد على أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يمثل أحد المسارات المهمة لاكتشاف المواهب الرياضية الواعدة ورعايتها وإعدادها وفق أسس علمية وفنية، وصولًا إلى إعداد أبطال قادرين على تمثيل مصر بصورة مشرفة في المنافسات الرياضية.