ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، مصنع ومحل لبيع منتجات الألبان وبداخلهما كميات من السلع والمواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق، والمصانع، والمنشآت الغذائية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على ضرورة تشديد الرقابة الصارمة على حركة تداول السلع الغذائية ومنتجات الألبان، للتصدي بكل حزم لكافة صور الغش التجاري ومنع تداول المنتجات منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، حمايةً لصحة وسلامة المواطنين وفرضاً للانضباط بالشارع.

ومن جانبه أوضح حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، أن أعمال الحملة أسفرت عن تحرير محضر ضد مصنع لمنتجات الألبان، ومصادرة كميات متنوعة شملت 30 كيلو جرام حلويات، و160 كيلو جرام جبن، و45 كيلو جرام مخللات، و1526 كيلو جرام لبن، و335 كيلو جرام مشروبات، و74 كيلو جرام بسطرمة، بالإضافة إلى 2116 عبوة من منتجات الألبان والحلويات.

وتابع القط، أنه تم تحرير محضر آخر ضد محل لبيع منتجات الألبان، وضبط 12 كيلو جرام جبن، وكيلو جرام واحد من البسطرمة، و10 كيلو جرامات مخللات زيتون، و24.4 كيلو جرام سمن جاموسي، و43 زجاجة بلاستيكية، و4 عبوات شوكولاتة.

وأشار وكيل وزارة التموين بقنا، إلى أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات، وإحالة المخالفين والمحاضر الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، مشددًا على مواصلة الحملات الرقابية اليومية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سلامة المعروضات الغذائية وحماية المستهلك.





