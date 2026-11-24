نظم مجمع إعلام قنا ندوة إعلامية بعنوان "الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية.. حماية للفرد والمجتمع"، وذلك في إطار الحملة الإعلامية التي ينفذها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار "وعي يحمي وإعلام يبني"، برعاية السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وبإشراف اللواء الدكتور تامر شمس الدين، رئيس قطاع الإعلام الداخلي، وذلك ضمن محور الأمن القومي، بهدف تعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين والتوعية بمخاطر مقاومة مضادات الميكروبات باعتبارها أحد التحديات الصحية التي تهدد صحة الإنسان وسلامة المجتمع.

أقيمت فعاليات الندوة بقاعة مجمع إعلام قنا بمشاركة الدكتور أحمد أبو الوفا، مدير إدارة الدعوة بأوقاف قنا، والدكتور جرجس فلي، نائب مدير إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بقنا، والدكتورة دعاء أبوالحمد، والدكتورة تغريد محمد يسن، والدكتور بيتر حمدي، أعضاء إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بقنا، وذلك تحت إشراف الإعلامي يوسف محمد رجب، مدير مجمع إعلام قنا، وأدارت اللقاء سهير السيد عبد الرازق، مسئول الإعلام السكاني بمجمع إعلام قنا.

وأكد الدكتور أحمد أبو الوفا، مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف بقنا، أن الصحة من أعظم النعم التي أنعم الله بها على الإنسان، فهي أساس الاستمتاع بالحياة والقدرة على أداء العبادات والقيام بالمسئوليات اليومية، مشيرًا إلى أن المرض لا يقتصر تأثيره على الفرد وحده، بل يمتد إلى الأسرة والمجتمع، بما يترتب عليه من أعباء صحية واجتماعية واقتصادية.

وأوضح أبو الوفا أن الشريعة الإسلامية حثت على المحافظة على الصحة وطلب العافية، مستشهدًا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «سلوا الله العفو والعافية»، كما حث الإسلام على التداوي والأخذ بأسباب العلاج، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «تداووا عباد الله، فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له دواء»، مؤكدًا أن الحفاظ على الصحة مسئولية دينية وإنسانية تتطلب الوعي والوقاية والالتزام بالسلوكيات الصحية السليمة.

مقاومة مضادات الميكروبات

أكدت الدكتورة دعاء أبو الحمد، عضو إدارة الثقافة الصحية، أن مقاومة مضادات الميكروبات لم تعد مشكلة صحية تقتصر على الأفراد أو المجتمعات المحلية، بل أصبحت تحديًا صحيًا عالميًا يهدد منظومة الصحة العامة، نظرًا لتأثيرها على فاعلية العلاجات وزيادة صعوبة مواجهة العدوى، وارتفاع معدلات المضاعفات والوفيات وتكاليف الرعاية الصحية، الأمر الذي يستدعي تعزيز الوعي بالاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية للحفاظ على فاعليتها وضمان استدامة قدرتها على إنقاذ الأرواح.

وأشارت "أبو الحمد" إلى أهمية المضادات الحيوية في إنقاذ ملايين الأرواح وإحداث تطور كبير في علاج العدوى البكتيرية، موضحة أن التعامل الصحيح مع الإصابة بالعدوى يبدأ بالتشخيص الطبي السليم، وعدم اللجوء إلى تناول الأدوية دون استشارة الطبيب، حيث تختلف طرق العلاج باختلاف نوع العدوى ومسبباتها.

الاستخدام الأمثل للمضادات

فيما أوضح جرجس فلي، نائب مدير إدارة الثقافة الصحية، أن الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية يكون من خلال وصفه من الطبيب بعد تشخيص نوع العدوى، والالتزام بالجرعة ومواعيد الاستخدام والمدة العلاجية التي يحددها الطبيب، وعدم مشاركة المضادات الحيوية مع الآخرين أو استخدام بقايا وصفات علاجية سابقة، فضلًا عن عدم تناولها لعلاج نزلات البرد والأنفلونزا، باعتبارها أمراضًا فيروسية لا تستجيب للمضادات الحيوية، مشيرا إلي أن الاستخدام العشوائي والمفرط للمضادات الحيوية لا يؤدي إلى زيادة فاعليتها، بل يسهم في ظهور بكتيريا مقاومة للعلاج، بما يجعل التعامل مع العدوى أكثر صعوبة ويزيد من مخاطر انتشار الأمراض.

وأكد فلي أن الحفاظ على فاعلية المضادات الحيوية مسؤولية مشتركة تبدأ من وعي الفرد والتزامه بالتعليمات الطبية، وتمتد إلى دور المؤسسات الصحية والإعلامية في التوعية والرقابة، بما يسهم في حماية صحة الأجيال الحالية والقادمة، لتعزيز الأمن الصحي للمجتمع.

تعزيز مناعة الجسم

وتناولت الدكتورة تغريد يسن، عضو إدارة الثقافة الصحية، أهمية تعزيز مناعة الجسم باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة الأمراض والعدوى، وذلك من خلال إتباع نمط حياة صحي يقوم على التغذية المتوازنة الغنية بالخضراوات والفواكه والبروتينات، والاهتمام بالنوم لساعات كافية، وممارسة النشاط البدني بانتظام، إلى جانب الاهتمام بالنظافة الشخصية كعامل وقائي ضد الأمراض وغسل الأطعمة بصورة جيده قبل الأكل، والحرص على استكمال التطعيمات الموصى بها، مع التأكيد على أن تقوية المناعة لا تعني الاستغناء عن العلاج الطبي عند الحاجة إليه.

وأوضح الدكتور بيتر حمدي، عضو إدارة الثقافة الصحية، أن الوقاية من الأمراض تبدأ بإتباع السلوكيات الصحية السليمة، والالتزام بالتعليمات الطبية واستشارة الطبيب قبل تناول الأدوية، إلى جانب الاهتمام بتعزيز مناعة الجسم من خلال التغذية المتوازنة ونمط الحياة الصحي، بما يسهم في رفع قدرة الجسم على مقاومة العدوى والحفاظ على الصحة العامة.