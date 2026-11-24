أكد اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أن حركة التغييرات والتنقلات الشاملة لرؤساء الوحدات القروية تستهدف ضخ دماء جديدة داخل الجهاز التنفيذي، ورفع كفاءة الأداء الإداري والميداني، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وأوضح محافظ قنا، بأن الحركة تضمنت تكليف 12 رئيس قرية جديدًا، وإلغاء ندب 11 رئيس قرية، إلى جانب إعادة توزيع 29 رئيس قرية آخرين على الوحدات المحلية القروية المختلفة، وفقًا لمعايير الكفاءة والقدرة على العمل والعطاء، ومدى التواجد الفعلي والتفاعل مع مشكلات المواطنين على أرض الواقع.

وأشار الببلاوي، إلى أن هذه التغييرات تأتي في إطار إعادة تنظيم منظومة العمل المحلي، وتحقيق الاستفادة القصوى من الكوادر التنفيذية، بما يسهم في تطوير الأداء داخل الوحدات القروية وتعزيز قدرتها على تنفيذ خطط التنمية والاستجابة السريعة لاحتياجات الأهالي.

وشدد محافظ قنا، على أن خدمة المواطنين وتلبية مطالبهم تأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي، موجهًا رؤساء الوحدات القروية بضرورة تكثيف الجولات الميدانية والتواجد المستمر بين المواطنين، لرصد المشكلات والتعامل معها بصورة فورية، والعمل على حلها قبل تفاقمها.

وأكد محافظ قنا، ضرورة التعامل بحسم وسرعة مع أي معوقات تؤثر على سير العمل التنفيذي، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير إداري، وستتصدى لكافة صور الفساد بكل حزم وفقًا للقانون، بما يضمن تحقيق الانضباط الإداري ورفع كفاءة الخدمات وتحقيق الصالح العام.