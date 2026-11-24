قال مصدر من ​القيادة العامة لقوات ‌شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) لوكالة رويترز إن ​القائد خليفة حفتر ​وصل إلى العاصمة التركية ⁠أنقرة اليوم، ​الثلاثاء، بدعوة من الرئيس ​التركي رجب طيب أردوغان.

خليفة حفتر يصل أنقرة

وكان الدعم التركي حاسما ​في صد هجوم ​شنته قوات حفتر على ‌طرابلس ⁠في 2019 و2020 غير أن العلاقات تحسنت تدريجيا خلال ​السنوات ​الماضية ⁠مع زيارة مسئولين أتراك لبنغازي ​بانتظام وزيادة ​الاستثمارات ⁠في قطاع البناء وقطاعات أخرى.

في سياق متصل، أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، أمس الاثنين، عن قلقه إزاء خطر امتداد الحرب الروسية الأوكرانية إلى البحر المتوسط، عقب وقوع انفجار على متن سفينة روسية كانت راسية في ميناء بنغازي الليبي.

وقال تاجاني، خلال زيارة إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، إن بدء الحوار الرامي إلى تحقيق السلام يتزامن دائمًا مع زيادة في النشاط العسكري، إذ يسعى كل طرف إلى إظهار امتلاكه أوراق ضغط قوية على طاولة المفاوضات.

وأضاف أن هذا الأمر يثير القلق، إذا كان امتدادًا للحرب بين روسيا وأوكرانيا، على بُعد بضع مئات من الكيلومترات فقط من إيطاليا، لا سيما أن بلاده تعمل من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأكد أن زعزعة استقرار دولة كانت تسير نحو الاستقرار ستكون أمرًا بالغ الخطورة، مشددًا على ضرورة تجنب اندلاع حرب في غرب البحر المتوسط بأي ثمن.

وقال تاجاني إن الوضع بات قريبًا للغاية من إيطاليا بما يثير القلق، لكنه أعرب عن أمله في أن تكون هذه الحوادث مجرد وقائع منفردة.

وأضاف أن إيطاليا تعمل، على أي حال، من أجل بناء السلام وضمان الأمن وحرية الملاحة البحرية، معربًا عن قلقه إزاء تجدد التوترات في ليبيا، وهو أمر لا يرغب فيه أحد.

وشدد وزير الخارجية الإيطالي على ضرورة مراقبة الوجود الروسي في البحر المتوسط عن كثب.