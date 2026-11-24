تفقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، الطوارئ والعيادات الخارجية الجديد بمستشفى قنا العام، للوقوف على معدلات التنفيذ النهائية وآخر التطورات الإنشائية والتجهيزات، تمهيدًا لدخوله الخدمة في أقرب وقت، بما يسهم في تخفيف التكدس والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لأهالي المحافظة.

جاءت الجولة بحضور الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، والمهندس محمد فوزي، وكيل وزارة الكهرباء بالمحافظة، والدكتور محمد حسن طايع، مدير مستشفى قنا العام، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والصحية ومسؤولي هيئة الأبنية التعليمية.

وتابع محافظ قنا، خلال جولته أعمال التشطيبات النهائية بمبنى العيادات المقام على مساحة تبلغ نحو 2500 متر مربع، مشيرًا إلى الانتهاء من كافة أعمال توصيل التيار الكهربائي اللازمة للتشغيل، وموضحًا أنه يجري حاليًا العمل على قدم وساق لتوريد الفرش والأثاث الطبي اللازم وفق أحدث المعايير المعتمدة.

وتفقد الببلاوي، أعمال الدفع النفقي الجاري تنفيذها لتوصيل الكابلات الكهربائية الخاصة بالمحول الجديد للمستشفى، موجهًا بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لضمان استقرار التغذية الكهربائية وكفاءة التشغيل بكافة الأقسام الطبية.

الاستماع لمطالب المواطنين

وحرص محافظ قنا، خلال تواجده بالمستشفى على الاستماع باهتمام إلى مطالب وشكاوى عدد من المواطنين المترددين على الأقسام المختلفة، موجهًا مسؤولي الصحة وإدارة المستشفى بسرعة التعامل الفوري معها وتذليل كافة العقبات التي تواجه المرضى وذويهم، وتقديم خدمة طبية لائقة تلبّي احتياجاتهم.

وأجرى الببلاوي، جولة تفقدية بالمنطقة المحيطة بالمستشفى، لمتابعة مستوى النظافة والانضباط المروري، استمع خلالها إلى مطالب واحتياجات عدد من المواطنين، ووجه بسرعة فحص تلك المطالب والعمل على حلها الفوري بما يضمن تحقيق مطالبهم.