شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية ومتابعة سيارات الأجرة بمختلف المواقف وخطوط السير، للتأكد من التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب المقررة، وعدم استغلال المواطنين أو فرض أي زيادات غير قانونية على الركاب، موجهًا باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

ومن جانبه، أوضح محمد حسن، مدير مشروع المواقف بمحافظة قنا، بأنه يتم تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية مستمرة على المواقف وخطوط السير بالتنسيق مع إدارة ومباحث المرور، لضبط منظومة النقل والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المحددة وخطوط السير المعتمدة.

وأشار مدير مشروع المواقف، إلى أنه في إطار الاستجابة لما أثير عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد إحدى سيارات الأجرة برفع قيمة الأجرة وطلب مبالغ إضافية من الركاب العائدين من محافظة الأقصر إلى قنا، تم التحرك الفوري وفحص الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد حسن، أنه تم ضبط وحجز السيارة المخالفة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال السائق.



وشدد مدير مشروع المواقف، على استمرار المتابعة الدورية وعدم التهاون مع أي محاولة للمساس بحقوق المواطنين أو مخالفة التعريفة الرسمية.







