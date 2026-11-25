أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن إنطلاق حملة التوعية المجتمعية بعنوان "كسر المعوقات الاجتماعية نحو المشاركة الاقتصادية وتحسين المستوى المعيشي والأمن الغذائي للأسرة" بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا.

حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة

يأتي ذلك في إطار فعاليات حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، وبالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والبيئة والمجلس القومي للمرأة وبرنامج الأغذية العالمي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي والحكومة الهولندية.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الحملة تهدف إلى رفع الوعي بأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة ودوره في تعزيز الاستقرار الأسري وتحسين المستوى المعيشي والأمن الغذائي للأسر، إلى جانب مناقشة المعوقات الاجتماعية والثقافية التي تحد من مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، وتشجيع ثقافة الشراكة وتكافؤ الفرص داخل الأسرة والمجتمع.

وتتضمن الحملة سلسلة من الجلسات التثقيفية والتوعوية التي تستهدف النساء والرجال والشباب، وتتناول موضوعات ترتبط بتحسين سبل المعيشة، ودعم فرص العمل والإنتاج، والمشروعات الصغيرة المدرة للدخل، والإدارة الرشيدة للموارد الأسرية، بما يسهم في تعزيز قدرة الأسر على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار والرفاه.

وتستهدف الحملة الوصول إلى نحو 5000 مستفيد ومستفيدة من الفئات المختلفة بالمجتمعات المحلية المستهدفة، من خلال جلسات توعية يقودها ميسرون و مدربون محليون تم تأهيلهم مسبقًا عبر برنامج تدريب المدربين (TOT)، لضمان تنفيذ رسائل الحملة بكفاءة وتحقيق أكبر أثر مجتمعي ممكن.