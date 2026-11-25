اكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن مديرية الشئون الصحية بالشرقية واصلت تصدرها لجميع محافظات الجمهورية في فعاليات المبادرة الرئاسية «١٠٠ مليون صحة»، وذلك خلال شهري سبتمبر وأكتوبر ٢٠٢٦، بعد تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة لأكثر عدد من المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح أن هذا العمل يتحقق تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار حرص الدولة على تعزيز صحة المواطنين، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

وأشار الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية،الي أن تصدر المحافظة في مبادرات الصحة العامة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين يدل على حجم الجهود المبذولة من جميع الفرق الطبية والإشرافية، تحت إشراف الدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة مريم محمود مديرة إدارة المبادرات الرئاسية بالمديرية، وحرص الفرق المشاركة على الوصول بالخدمات الصحية المجانية إلى أكبر عدد من المواطنين.

وأكد على استمرار انتشار الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بكافة الإدارات الصحية، مع المتابعة الميدانية المستمرة من وكيل المديرية ومديري العموم ومديرة إدارة المبادرات الرئاسية ومديري الإدارات الفنية، ومديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات، لضمان انتظام العمل وتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في تقديم الخدمة.

واضاف أن الفرق الطبية بصحة الشرقية قدمت الخدمة خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٦ لأكثر من ٦٠٠ ألف مواطن وأكثر من ٤٠٠ ألف مواطن خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك بالمبادرة الرئاسية «١٠٠ مليون صحة»، التي تقدم من خلالها حزمة متكاملة من خدمات مبادرات الصحة العامة، تشمل متابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والعناية بصحة الأم والجنين، ورعاية كبار السن، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وعلاج أمراض سوء التغذية، وفحص وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وفحص المقبلين على الزواج، ودعم الصحة النفسية، والقضاء على فيروس «سي»، لخدمة المواطنين بمحافظة الشرقية.