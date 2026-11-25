كرّم مجلس جامعة المنوفية، فى جلسته برئاسة الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس الجامعة، الطالبة جنى أيمن أحمد شعبان الطالبة بكلية الحقوق ولاعبة منتخب الجامعة الرياضى لفوزها بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للكاراتيه التقليدي 2026، في منافسات فردي البنات تحت 20 عامًا، كما فازت الطالبة بثلاث ميداليات متنوعة خلال البطولة حيث فازت بالميدالية الفضية: جماعي كاتا، والميدالية البرونزية: Enbu بنات، والميدالية البرونزية: Enbu ميكس، تقديرًا لإنجازها الرياضي المتميز ونجاحها في تمثيل مصر وجامعة المنوفية بصورة مشرفة على المستوى الدولي.

شهد التكريم أعضاء المجلس الدكتورة غادة على نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد زيدان القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور منصور محمد القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء الكليات، والدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، ونهلة الجزار مدير إدارة رعاية الطلاب بكلية الحقوق.

أهدى رئيس الجامعة الطالبة شهادة تقدير وأشاد بالإنجاز الذي حققته الطالبة، مؤكدًا أن استضافة مصر لبطولة العالم للكاراتيه التقليدي 2026 وتنظيمها يعكسان قدرة الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على استضافة البطولات الرياضية الدولية الكبرى، وتوفير المناخ المناسب للمنافسة الرياضية وفق أعلى المعايير التنظيمية، بما يعزز مكانة مصر على خريطة الرياضة العالمية.

هذا وقدم رئيس الجامعة التهنئة للطالبة على هذا الإنجاز المشرف، مشيدًا بما أظهرته من مهارة وإصرار وروح تنافسية عالية، مؤكدًا أن حصولها على الميدالية الذهبية في منافسات فردي البنات تحت 20 عامًا، إلى جانب ثلاث ميداليات أخرى، يمثل مصدر فخر واعتزاز للجامعة، ونموذجًا مشرفًا للطالب الجامعي القادر على التميز أكاديميًا ورياضيًا.

وأشار القاصد إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية والرياضية، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لبناء شخصية الطالب المتكاملة، واكتشاف المواهب وصقل قدراتها، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير أوجه الدعم والرعاية للطلاب المتميزين، وتشجيعهم على المشاركة في البطولات المحلية والدولية، بما يسهم في إعداد أبطال قادرين على تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم الجامعة ومصر في مختلف المحافل.

وأوضح الدكتور محمد زيدان أن الطالبة ضمن منتخب جامعة المنوفية الرياضي، الذي تحرص الجامعة على دعمه وإعداده للمشاركة في مختلف المنافسات، في إطار استراتيجية تستهدف توسيع قاعدة الأنشطة الرياضية واكتشاف العناصر الواعدة، وتحويل التفوق الرياضي إلى إنجازات متميزة تضاف إلى سجل الجامعة.