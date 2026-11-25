أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات المكثفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتصدي لمخالفات البناء بمختلف المراكز والأحياء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة وصون الرقعة الزراعية، وفرض سيادة القانون، وعدم السماح بأي محاولات للتعدي أو البناء المخالف.

وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق مع جهات الولاية واللجان المختصة، تمكنت من تنفيذ 25 حالة إزالة متنوعة خلال يوم واحد، ضمن أعمال المرحلة الرابعة من الموجة الـ30، وذلك في إطار التحرك الميداني المستمر لرصد المخالفات والتعامل الفوري معها، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات وفقًا للقانون.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الإزالات المنفذة شملت 7 حالات تعدي بالبناء على أملاك الدولة بإجمالي مساحة 335 متر مربع، فضلًا عن تنفيذ 6 حالات إزالة في المهد لتعديات على أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 694 متر مربع، كما أسفرت أعمال منظومة المتغيرات المكانية عن تنفيذ 3 حالات إزالة لمخالفات بناء بإجمالي مساحة 230 متر مربع.

وأشار المحافظ إلى تنفيذ 8 حالات إزالة في المهد لمخالفات بناء بدون ترخيص على مساحة إجمالية بلغت 890 متر مربع، بالإضافة إلى تنفيذ حالة إزالة لتعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 6 أسهم، مؤكدًا أن هذه الحملات تستهدف التعامل الحاسم مع مختلف صور التعديات، سواء على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية أو من خلال البناء المخالف دون ترخيص.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار المتابعة اليومية والتنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة المعنية، لرصد أي تعديات جديدة والتعامل معها فورًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارات إزالة لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى.

وأكد المحافظ استمرار الحملات اليومية ضمن المرحلة الرابعة من الموجة الـ30 لإزالة التعديات، والتي بدأت في 21 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 31 ديسمبر 2026، مشددًا على عدم التهاون في مواجهة أي مخالفة جديدة، وإزالتها في مهدها، حفاظًا على حقوق الدولة والمال العام والرقعة الزراعية.