أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، ضرورة تكثيف جهود اللجان المختصة بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وتسريع معدلات العمل للانتهاء من فحص الملفات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات الحاسمة لاسترداد أراضي الدولة من غير الجادين في إجراءات التقنين، وكذلك الأراضي التي تقرر رفض تقنينها، حفاظًا على حقوق الدولة وصونًا للمال العام.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح، برئاسة ناصر سالم رئيس المركز، تواصل متابعة أعمال ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بنطاق الوحدة المحلية بقرية عرب مطير، من خلال لجنة برئاسة صلاح كامل محمود، رئيس الوحدة المحلية بعرب مطير، وبمشاركة محمد كرم، مسؤول أملاك الدولة بالمحافظة، حيث نفذت اللجنة مرورًا ميدانيًا على عدد من المواطنين أصحاب طلبات التقنين، لمتابعة موقف ملفاتهم والوقوف على مدى جديتهم في استكمال الإجراءات المطلوبة.

وأضاف اللواء محمد علوان أن أعمال المرور تضمنت توجيه الإنذارات والتنبيهات للمواطنين بسرعة استيفاء المستندات واستكمال إجراءات التقنين وإنهاء الملفات، إلى جانب استكمال إجراءات تحرير العقود الإيجارية وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة، مؤكدًا أهمية المتابعة المباشرة لضمان عدم تعطيل إجراءات التقنين وتحقيق المستهدف من ملف استرداد أراضي الدولة.

وأشار المحافظ إلى حرص المحافظة على إتاحة الفرصة أمام المواطنين الجادين لتوفيق أوضاعهم واستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة، مع توعيتهم بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وعدم التأخر في إنهاء ملفاتهم، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، والتي قد تصل إلى استرداد الأراضي في حالة عدم الجدية أو عدم استيفاء شروط التقنين.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار أعمال اللجان والمرور الميداني على الأراضي محل طلبات التقنين بمختلف المراكز والقرى، مع سرعة فحص الملفات وتحديد المواقف القانونية لكل حالة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال غير الجادين والأراضي التي تقرر رفض تقنينها، واستردادها وفقًا للقانون، مؤكدًا عدم التهاون في استرداد حق الشعب والحفاظ على ممتلكات الدولة، بالتوازي مع تيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين في توفيق أوضاعهم.