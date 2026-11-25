نظم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالتعاون مع مديرية أوقاف القاهرة، الثلاثاء، فعاليات اليوم الأول من برنامج «يوم مع الأسرة»، بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة، والذي يستمر حتى الخميس 26 من نوفمبر 2026، عقب صلاة الظهر، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وإشراف الأستاذ الدكتور أحمد نبوي - الأمين العام للمجلس، بهدف تعزيز التواصل الأسري، والجمع بين المعرفة والتربية والترفيه والإبداع للأطفال وأسرهم.

واستُهلت الفعاليات بكلمة للدكتورة هدى حميد - مسئول ملف الطفل بالوزارة، ومدير عام التحرير والنشر بالمجلس، استعرضت خلالها أهداف البرنامج، التي تتضمن تعريف الأطفال بمعالم مسجد مصر الكبير ومكوناته، والتوعية بحقوق الطفل تزامنًا مع اليوم العالمي للطفل، فضلًا عن مشاركتهم في أول احتفال بعيد الطفولة يُقام بالمسجد، بما يتيح لهم فرصة الارتباط بهذا الصرح الديني والثقافي والتعرف على معالمه عن قرب.

وشهدت الفعاليات جولة تعريفية بمسجد مصر الكبير، استمع خلالها الأطفال إلى شرح من اللواء ماهر السيد إمام - المدير الإداري لمسجد مصر، حول أبرز معالم المسجد ومكوناته، وما يضمه من إمكانات معمارية ومرافق متميزة، حيث تعرفوا على مساحته التي تبلغ نحو 476 ألف متر مربع، وقدرته الاستيعابية التي تصل إلى 131 ألف مصلٍّ، إلى جانب دار القرآن الكريم التي تضم ثلاثين غرفة، خُصصت كل غرفة منها لجزء من أجزاء القرآن الكريم، فضلًا عن المصحف العثماني ومنطقة «دلائل العظمة»، بما تضمه من آيات قرآنية تتناول ذكر مصر.

وفي إطار تنمية الوعي الثقافي لدى الأطفال وأسرهم، عُقدت ندوة بعنوان «كيف تقرأ لطفلك؟»، قدمها الأستاذ أحمد عبد المنعم، تناول خلالها أهمية غرس حب القراءة في نفوس الأطفال، وتشجيعهم على اختيار الكتب والقصص التي تتناسب مع اهتماماتهم ومراحلهم العمرية، بما يسهم في تنمية مهاراتهم اللغوية والمعرفية، مؤكدًا أهمية تخصيص وقت للقراءة الحرة وعدم الاقتصار على الكتب الدراسية، وأن الوسائل الرقمية ومصادر المعرفة الحديثة لا تغني عن الكتاب الورقي.

ست ورش فنية وإبداعية للأطفال

كما تضمنت الفعاليات تنظيم أكثر من ست ورش فنية وإبداعية للأطفال، بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل، بمشاركة الأستاذ محمد ناصر - رئيس المركز، والأستاذة ولاء - مدير عام حديقة الثقافة، إلى جانب مجموعة من الأنشطة والألعاب الترفيهية والمسابقات الثقافية والدينية والتنافسية، التي تخللتها جوائز وهدايا للأطفال، فضلًا عن تنظيم مسابقة حول المعلومات التي تعرف إليها المشاركون خلال جولتهم بمسجد مصر الكبير.

وشملت الفعاليات كذلك زيارة لدار القرآن الكريم، أُتيحت خلالها الفرصة للأسر للتعرف على ما تضمه من نقوش قرآنية، والوقوف على خصوصية هذا الصرح القرآني، مع التأكيد على ضرورة المحافظة على قدسية المكان ومكوناته، كما تضمن البرنامج تقديم وجبات الغداء للمشاركين، وتخصيص ركن لعرض وبيع إصدارات وزارة الأوقاف.

وعبّر الأطفال وأولياء الأمور عن سعادتهم بالمشاركة في الفعاليات، مشيدين بما تضمنته من أنشطة متنوعة تجمع بين المعرفة والترفيه، وموجهين الشكر إلى وزارة الأوقاف والقائمين على البرنامج.

ويأتي برنامج «يوم مع الأسرة» امتدادًا لجهود المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في تنويع الأنشطة الثقافية والتربوية الموجهة للأطفال وأسرهم، وتعزيز التواصل الأسري، وترسيخ حقوق الطفل والقيم الإيجابية في نفوس النشء، من خلال تقديم تجربة متكاملة تجمع بين التعلم والترفيه والإبداع، وتتيح للأطفال اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم وقضاء أوقات ثرية وممتعة في رحاب مسجد مصر الكبير.