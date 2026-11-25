نشر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية عددًا من الإنفوجرافات التوضيحية للمبادرة الجديدة التى أطلقتها وزارتا المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتحفيز شباب رواد الأعمال والشركات الناشئة على تطوير الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي.

وينشر موقع صدي البلد الإخباري تفاصيل المبادرة الجديدة بالصور ..

تفاصيل المبادرة

تضمنت الإنفوجرافات التوضيحية، التى نشرها الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، https://mof.gov.eg/ar/media/learn-more/news-57

إطلاق مسابقة لتوظيف الذكاء الاصطناعي فى تطوير إدارة المالية العامة.. «هاكاثون»، التى تعد فرصة لتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة لـ ٤ تحديات تتعلق بتحسين الخدمات المالية والضريبية.