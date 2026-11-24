أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية الاستفادة من التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوظيفها في تطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، مشيرًا إلى أن الوزارة ستبدأ فورًا في تنفيذ عدد من التوصيات القابلة للتطبيق، دون انتظار استكمال جميع المتطلبات التشريعية والمؤسسية.

وأعرب الوزير عن تقديره للجهود المبذولة في إعداد الدراسة المطروحة بشأن توظيف الذكاء الاصطناعي، وما تضمنته من أفكار وتوصيات وملاحظات، مؤكدًا استعداد وزارة المالية للتعاون المستمر مع القائمين عليها، والعمل على وضع آليات للتنسيق والبدء في تنفيذ المقترحات التي يمكن تطبيقها بالفعل.

وقال إن الوزارة تعمل حاليًا على تحديث خطة التحول الرقمي بمصلحة الضرائب، لافتًا إلى أن الذكاء الاصطناعي سيكون أحد المحاور الرئيسية والمهمة في الخطة الجديدة، بما يتيح الاستفادة من التوصيات المطروحة ودمجها في مسار التطوير الجاري تنفيذه.

وزير المالية: تحسين الخدمة وليس تعظيم الإيرادات في المطلق هو هدفنا الأساسي

وأوضح كجوك أن فلسفة وزارة المالية في تطوير المنظومة الضريبية تقوم بالأساس على تحسين مستوى الخدمات وليس تعظيم الإيرادات في المطلق، مؤكدًا أن تحسين أوضاع الممولين وتعزيز قدرتهم على المنافسة يصب في مصلحة الدولة ويحقق استفادة مشتركة.

وأضاف أن الوزارة تتعامل مع الممول باعتباره شريكًا وليس مجرد ممول، وتسعى إلى تطوير آليات العمل وتعزيز التعاون معه، مشددًا على أن أي تطبيقات جديدة، سواء في مجال الذكاء الاصطناعي أو التحول الرقمي، يجب أن تتحرك في إطار هذه الفلسفة، وأن تستهدف التيسير والتبسيط وتحسين الخدمة.

وذكر أن زيادة الإيرادات الضريبية بأكثر من تريليون جنيه خلال عامين، دون فرض أعباء جديدة أو تعديل سعر الضريبة، تعكس قدرة مسار الإصلاح الحالي على تحقيق نتائج إيجابية، مؤكدًا أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة.

كجوك: نريد الحفاظ على حقوق الدولة والممول بنفس الدرجة من الاهتمام

وشدد وزير المالية على أهمية تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وصون حقوق الممولين، مؤكدًا أن أي استخدام لتطبيقات الذكاء الاصطناعي يجب أن يراعي هذا التوازن، وألا يؤدي إلى الإضرار بحقوق أي طرف.

وأشار إلى أن اعتبار الممول شريكًا للدولة يفرض التعامل مع حقوقه بالقدر نفسه من الاهتمام، مشيرًا إلى أن الهدف من تطوير المنظومة هو تشجيع المزيد من المواطنين والممولين على الانضمام إليها طواعية، من خلال إجراءات أكثر سهولة وخدمات أفضل.

وفيما يتعلق بالضريبة العقارية، لفت إلى أن الوزارة تسير في الاتجاه نفسه القائم على التسهيل والتبسيط، موضحًا أن المناقشات التي صاحبت تطبيق المنظومة تضمنت بعض المخاوف، إلا أن التطبيق العملي يساعد على توضيح العديد من هذه الأمور، مع التأكيد على الحفاظ على حقوق المواطنين.

وزير المالية: تسجيل ربع مليون عقار بتكلفة أقل من المستهدف يعكس وفورات التحول التكنولوجي

وأكد كجوك أن التمويل المخصص لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يمثل استثمارًا يساعد على تعظيم الموارد وتحقيق أعلى كفاءة في الإنفاق، وليس مجرد تكلفة إضافية، لافتًا إلى أن التطور التكنولوجي يحقق وفورات في الوقت والجهد والتكلفة على الدولة والممول والمستثمر.

واستشهد بتجربة تسجيل نحو ربع مليون عقار، بتكلفة أقل مما كان مرصودًا لها، باعتبارها نموذجًا عمليًا للوفورات التي يمكن تحقيقها من خلال توظيف التكنولوجيا.

وأوضح أن تقليل الوقت اللازم لإنجاز الإجراءات، وخفض عدد الزيارات المطلوبة، وتحويل الخدمات التي كانت تستغرق أيامًا إلى إجراءات يمكن إنجازها خلال ساعات، يمثل عائدًا مباشرًا على مختلف المتعاملين مع المنظومة.

وأشار إلى أن وزارة المالية لديها استثمارات كبيرة في هذا المجال، سواء من خلال الموازنة العامة أو عبر الهيئات الاقتصادية التابعة لها، فضلًا عن وجود شركات وطنية تمتلك قدرات تكنولوجية وبيانات كبيرة، ويمكن الاستفادة من إمكاناتها مع الالتزام الكامل بضوابط السيادة المعلوماتية وحماية البيانات.

كجوك: نحتاج إلى آليات مرنة وسريعة.. ولا نريد إنشاء كيانات تعرقل الحركة

وفيما يتعلق بالتصور المؤسسي لإدارة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، دعا وزير المالية إلى تبني آليات عمل تتسم بالمرونة والسرعة والكفاءة، محذرًا من التوسع في إنشاء كيانات قد تؤدي إلى إبطاء الحركة وتعقيد الإجراءات.

وأكد أهمية وجود جهة أو كيان يمتلك الصلاحيات اللازمة للقيام بدور فني واضح في مجالات التصورات والحوكمة وتكنولوجيا المعلومات وإدارتها، على أن يتم بناؤه وفق أسس تضمن سرعة الاستجابة ومواكبة التطورات المتلاحقة.

وقال إن الذكاء الاصطناعي مجال سريع التغير، ويحتاج إلى منظومة قادرة على التطوير المستمر، بما يستدعي الابتعاد عن الهياكل المعقدة والتركيز على تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء.

وزير المالية: أكثر من ملياري جنيه سنويًا لمبادرات التدريب والتأهيل في مجالات التكنولوجيا

وأضاف كجوك أن وزارة المالية توجه سنويًا أكثر من ملياري جنيه إلى مبادرات متنوعة للتأهيل والتدريب وإعداد المجتمع للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات التكنولوجية.

وأوضح أن هناك عددًا من البرامج التي تستهدف بناء قدرات الطلاب والشباب، بداية من المراحل المدرسية والتعليم الأساسي، مرورًا بالتعليم الفني والجامعي، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة للتعامل مع متطلبات سوق العمل والتطور التكنولوجي.

وأكد أن مصر تمتلك كوادر بشرية وقدرات تكنولوجية متميزة، لافتًا إلى إمكانية الاستفادة من هذه القدرات في تقديم خدمات للأسواق الخارجية وتصدير الخبرات المصرية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا ويفتح فرص عمل جديدة.

واختتم بالتأكيد على أهمية التوسع في برامج تأهيل الكوادر بالتعاون مع مختلف الجهات والقطاع الخاص، خاصة في مجال التعليم الفني، بما يعزز الاستفادة من العنصر البشري المصري ويحقق عائدًا من الاستثمار في التدريب دون تحميل الدولة أعباء إضافية.