تتجه صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة في الولايات المتحدة والتي تستثمر في بيتكوين إلى تسجيل أسوأ شهر لها من حيث صافي التدفقات الخارجة منذ إطلاقها في 2024، مع استمرار موجة البيع التي تضغط على أكبر عملة مشفرة في العالم وتدفع المستثمرين إلى تقليص انكشافهم عليها.

وسحب المستثمرون صافي 4.71 مليار دولار من هذه الصناديق خلال نوفمبر حتى الآن، وفقًا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج الأمريكية حتى 23 نوفمبر.

كما شهد صندوق آي شيرز بيتكوين تراست التابع لشركة بلاك روك، وهو أكبر صندوق يحتفظ ببيتكوين، عمليات استرداد بنحو 4 مليارات دولار خلال الشهر، ما يضعه أيضًا على مسار تسجيل أكبر تدفقات خارجة شهرية منذ إطلاقه.

وتأتي هذه الموجة من الخروج في الوقت الذي تراجعت فيه بيتكوين إلى ما دون 60,000 دولار، متجهة إلى تسجيل أسوأ أداء شهري لها منذ يونيو 2022، عندما أدت سلسلة من حالات انهيار الشركات إلى أزمة أوسع في سوق العملات المشفرة.

وتراجعت العملة بنحو 23% منذ بداية نوفمبر، وجرى تداولها عند نحو 59,200 دولار بحلول الساعة 13:00 يوم الأربعاء بتوقيت سنغافورة، بانخفاض يقارب 1% خلال التعاملات الآسيوية.

وتبرز هذه الخسائر التحول الحاد في مسار مجموعة الصناديق التي ساعدت على دفع بيتكوين إلى الارتفاع بعد بدء تداولها في الولايات المتحدة في يناير 2024 فقد أتاحت هذه الصناديق الاستثمار في العملة المشفرة لشريحة أوسع من المستثمرين المؤسسيين والأفراد، وأصبحت مصدرًا مهمًا للطلب خلال موجة الصعود؛ لكن عمليات الاسترداد القياسية التي تشهدها حاليًا تعزز التراجع الذي تمر به السوق، مع جفاف أحد أهم مصادر الشراء.

وتعافت بيتكوين لفترة وجيزة يوم الاثنين بالتزامن مع ارتفاع الأصول عالية المخاطر الأخرى، بعد إعادة شركة إنفيديا تعيين جنسن هوانج رئيسًا تنفيذيًا لها، لكنها سرعان ما تخلت عن جميع مكاسبها، في إشارة إلى أن المستثمرين يستغلون موجات الصعود لتقليص مراكزهم.

وذكرت شركة جلاس نود المتخصصة في تحليل بيانات الأسواق في مذكرة: “عندما يعجز السوق عن الحفاظ على موجة صعود رغم ورود أخبار جيدة، فهذا يعني عادة أن المستثمرين يستغلون أي ارتفاع للبيع”.

وأضافت أن بيتكوين تتداول على مدار الساعة، وغالبًا ما تكون من أوائل الأصول التي يتخلص منها المستثمرون عندما يسعون إلى خفض مستوى المخاطر.

وتواجه بيتكوين في الوقت الحالي عددًا من الضغوط، بدءًا من عمليات الاختراق البارزة التي أضعفت الثقة في أمنها، وصولًا إلى احتمال ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة التدقيق التنظيمي بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية الأخيرة.

وترى جلاس نود أن غياب الطلب الأمريكي يضيف مزيدًا من الضغوط على العملة.

وقالت الشركة إن الصناديق المتداولة وغيرها من المؤسسات كانت مصدرًا مهمًا للطلب خلال موجة الصعود، لكن الاهتمام بهذه المستويات السعرية لا يزال محدودًا، مضيفة أن عودة التدفقات إلى صناديق بيتكوين، إلى جانب عودة صافي عمليات الشراء عبر منصة كوين بيس، ستكون أول إشارة إلى تغير هذا الاتجاه.

كما تواجه بيتكوين منافسة أكبر على أموال المستثمرين، مع توجه السيولة نحو الأسهم والأصول التي توفر عوائد، وفقًا لأيشا كياني، الرئيسة التنفيذية للعمليات في شركة مونارك لإدارة الأصول.

وقالت كياني في تصريحات لبلومبرج تلفزيون إن بيتكوين “تتنافس على رأس المال نفسه الموجه حاليًا إلى الأسهم”، ووصفت موجة الخروج من الصناديق المتداولة بأنها “مقلقة”.

وأضافت أن قطاع العملات المشفرة قد يحتاج إلى محفز جديد لإنعاش الطلب، بعدما تراجعت العوامل التي قادت موجة الصعود السابقة، قائلة: “أعتقد أننا بحاجة إلى سردية جديدة، ومحفز جديد، وسوق جديدة، أو شيء جديد للقطاع بأكمله حتى نعود إلى فئة الأصول الناشئة مرة أخرى”.

وأشارت إلى وجود أصول أخرى توفر عوائد أفضل في الوقت الحالي، متسائلة عن سبب اختيار المستثمرين لبيتكوين في ظل هذه الظروف.