أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب للهوكي الخماسي قائمة اللاعبين المختارين لخوض منافسات النسخة الأولى من كأس العالم للشباب والشابات تحت 18 عامًا، التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 6 إلى 12 ديسمبر 2026، بمشاركة 24 منتخبًا من مختلف أنحاء العالم.

وضمت القائمة 15 لاعبًا، يمثلون عددًا من الأندية المصرية، في إطار استعدادات المنتخب لخوض التحدي العالمي والمنافسة على الظهور بصورة قوية خلال البطولة.

قائمة منتخب مصر للشباب للهوكي الخماسي

تضم قائمة اللاعبين المختارين كلًا من:

1. محمد محمود عبد الباقي مصطفى – نادي القناة.

2. محمد عمرو إسماعيل أمين (حارس مرمى) – نادي القناة.

3. أحمد نبيل موسى خليل – نادي القناة.

4. يوسف أحمد يوسف محمد محمود – نادي القناة.

5. محمد نبيل إبراهيم إبراهيم – نادي الشرقية.

6. كمال أحمد كمال عبد الرحمن – نادي الشرقية.

7. محمد أيمن محمد عبد الحميد – نادي الشرقية.

8. مروان محمد صابر غويل – نادي الطائرات.

9. محمد سالم حبيب نصار حبيب (حارس مرمى) – نادي الطائرات.

10. محمد وائل محمد سيد أحمد – نادي الزمالك.

11. محمد عبد اللطيف حمادة عبد اللطيف – نادي إيسترن.

12. محمد هشام إبراهيم مصطفى (حارس مرمى) – مركز شباب الجزيرة.

13. زياد محمد سيف الدين عامر – نادي الشرطة.

14. فاروق أيمن فاروق فرج – نادي الشرطة.

15. زين محمود السيد عبد العال محمود – نادي سموحة.

الجهاز الفني والإداري لمنتخب الشباب

يقود أحمد زكريا المنتخب مديرًا فنيًا، ويضم الجهاز المعاون والإداري كلًا من:

* د. أحمد عبد الكافي – مدير الفرق القومية للناشئين.

* وليد مصطفى – مدرب المنتخب.

* إيهاب محمد – مدرب حراس المرمى.

* محمد خليل – محلل أداء.

* د. خالد عبد العزيز – معد بدني.

* د. محمد عوف – أخصائي علاج طبيعي.

* د. باسم يوسف – معد نفسي.

* د. محمود علاء – أخصائي تغذية.

ويواصل منتخب مصر استعداداته لخوض منافسات البطولة التي تستضيفها القاهرة للمرة الأولى، وسط طموحات بتقديم مستويات مميزة وتحقيق نتائج إيجابية، تعكس تطور الهوكي المصري وقدرته على المنافسة أمام أبرز المنتخبات العالمية في فئة الشباب.