شن الإعلامي إبراهيم فايق هجومًا حادًا على لاعبي النادي الأهلي ، بسبب تراجع الأداء خلال الفترة الأخيرة، وخاصة بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وأعرب إبراهيم فايق، خلال تصريحات تلفزيونية، عن اندهاشه من المستوى الذي ظهر به لاعبو الأهلي، منتقدًا طريقة تعاملهم مع المباريات والجماهير، ومؤكدًا أن الفريق فقد العديد من السمات التي اعتاد الجمهور رؤيتها داخل الملعب.

وقال إبراهيم فايق: «أنا بستغرب لعيبة الأهلي لما أشوفهم، مش قادرين يتحركوا! تعاملهم مع الجمهور غريب، تعاملهم في الملعب غريب».

وأضاف: «فيه حاجة في الصفات الوراثية للأهلي مبقتش موجودة، لو صاحي من غيبوبة وشوفت ماتش الأهلي امبارح ولقيت الاستحواذ 80% لبيراميدز مش هتصدق إن ده الأهلي».

وتأتي انتقادات إبراهيم فايق في توقيت صعب يمر به الفريق الأحمر، بعدما أعلن النادي الأهلي رسميًا توجيه الشكر إلى المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وجهازه المعاون، في خطوة تمهد لبدء مرحلة جديدة داخل القلعة الحمراء.

وجاء قرار رحيل عموتة في ضوء الرؤية المقدمة من ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة والمكلفين بالإشراف على ملف الكرة، حيث من المنتظر طرح البدائل المرشحة لتولي القيادة الفنية خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا للاستقرار على المدير الفني الجديد.

وكان الأهلي قد تلقى خسارة أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، خلف الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة، عقب فوزه على الجونة بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الفريق الأحمر لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالمجموعة، ومصالحة جماهيره بعد الخسارة الأخيرة، وبدء مرحلة جديدة تعيد الفريق إلى طريق الانتصارات.