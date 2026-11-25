تتواصل التطورات داخل النادي الأهلي عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، في ظل حالة من الغضب بسبب تراجع النتائج والأداء، وبدء مرحلة جديدة داخل الفريق بعد رحيل المدير الفني المغربي الحسين عموتة.

وكشف الإعلامي إبراهيم فايق، خلال تصريحات تلفزيونية، عن تطورات جديدة تتعلق بموقف أحمد رضا، لاعب الأهلي، بعد التصرف الذي صدر منه تجاه جماهير الفريق خلال مواجهة بيراميدز، مشيرًا إلى أن وائل جمعة رفض مشاركة اللاعب في مران الفريق اليوم، على خلفية بصقه تجاه الجماهير خلال المباراة.

وأوضح فايق أن توقعاته تشير إلى إمكانية خروج أحمد رضا من الأهلي خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الجماهير والمسؤولين داخل النادي لم يقتنعوا بالمبررات التي قدمها اللاعب لتفسير تصرفه، مؤكدًا أن وائل جمعة نفسه لم يقتنع بتلك التبريرات.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع إعلان النادي الأهلي رسميًا توجيه الشكر إلى المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وجهازه المعاون، عن الفترة التي تولوا خلالها المسؤولية الفنية، في خطوة تمهد لبدء مرحلة جديدة داخل القلعة الحمراء.

وجاء القرار وفقًا للرؤية المقدمة من ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، والمكلفين بالإشراف على ملف الكرة بالنادي، على أن يطرح الثنائي البدائل المرشحة لتولي القيادة الفنية خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا للاستقرار على المدير الفني الجديد.

وكان الأهلي قد تلقى خسارة أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، ليتجمد رصيده عند 20 نقطة ويتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما رفع الفريق السماوي رصيده إلى 27 نقطة في الصدارة، بينما تقدم الزمالك إلى المركز الثاني برصيد 22 نقطة عقب فوزه على الجونة بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد الأهلي لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في المباراة المقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويأمل الفريق الأحمر في تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة القارية، من أجل استعادة الثقة ومصالحة جماهيره، بعد الخسارة الأخيرة أمام بيراميدز والتغييرات الفنية التي شهدها الفريق.