دافع الإعلامي محمد شبانة عن أحمد رضا، لاعب الأهلي، بعد الجدل الذي أثير حول مقطع فيديو ظهر خلاله اللاعب أثناء عمليات الإحماء قبل مواجهة بيراميدز، مؤكدًا أن اللقطة تم تفسيرها بشكل خاطئ، وأن اللاعب أوضح موقفه وقدم اعتذارًا.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "بالنسبة لأحمد رضا، لازم نبص للأمور بحسن نية مش بسوء نية، اللاعب كان بيسخن وبيعرق، وممكن زاوية التصوير تكون أظهرت اللقطة بشكل مختلف، ومش معنى إنك مش عاجبك تصرف إنك تحكم عليه من غير ما تعرف الحقيقة".

وأضاف: "أحمد رضا نفسه وضح الموقف واعتذر، وقال إن الفيديو المنتشر اتفهم غلط، وإنه عمره ما عمل كده ولا هيعمل كده مع أي حد، خصوصًا جمهور الأهلي، وإنه كان بيسخن بشكل طبيعي، لكن زاوية التصوير جت وهو وشه ناحية الجمهور".

وتابع شبانة نقلًا عن توضيح اللاعب: "في ناس معينة بتحاول تحط أي لقطة في أي مكان، وبتحاول توقع أو توهم الناس باللي هي عايزاه، وأنا بسخن عادي زي أي حد، وزاوية التصوير هي اللي أظهرت المشهد بالشكل ده، وجمهور الأهلي في دماغي".



وأكمل:"كابتن وائل جمعة والجهاز الإداري مش عارفين يتعاملوا مع الأزمات، والفرقة من أول الموسم فيها حالة من عدم الاستقرار، إمام عاشور متبهدل، وزيزو وبن شرقي ومحمد هاني بسبب التجديد، ورامي ربيعة بسبب التجديد، وفي لاعيبة تانية عندها مشكلات".

وأضاف: "كل الكلام ده والدنيا المفكوكة دي، وعايزين تجمدوا؟ اجمدوا في الملعب، مش على أحمد رضا، مش كل أزمة تحصل نطلع لاعب نحمله المسؤولية ونحول الموضوع إلى قضية على السوشيال ميديا".

وتابع: "لو أنت عايز تبني فرقة، لازم يكون عندك نظام واضح في التعامل مع اللاعبين، وسقف للمرتبات، وما ينفعش كل لاعب يبقى له معاملة مختلفة. لكن المعاملة مع اللعيبة بالشكل ده غلط، خصوصًا إن الجهاز الحالي بقاله ثلاثة أو أربعة شهور، والنتيجة حتى الآن مش بالمستوى المطلوب".

وأوضح شبانة أن الأهلي يحتاج إلى إعادة ترتيب الأوضاع داخل الفريق، ومنح اللاعبين الثقة، والتعامل مع المشكلات بشكل مباشر بدلًا من تركها تتفاقم وتؤثر على الأداء داخل الملعب.