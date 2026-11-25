كشف تحليل جديد أجراه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) أن صاروخ "الشيطان 2" النووي الروسي الذي طال انتظاره، ربما يكون قد دخل الخدمة أخيرًا، وفقا لصور الأقمار الصناعية للمنشآت العسكرية الروسية.

ما هو صاروخ "الشيطان 2"؟

صاروخ RS-28 Sarmat، الملقب بـ "الشيطان الثاني"، هو صاروخ باليستي عابر للقارات مزود برأس نووي، مصمم لتنفيذ ضربات مدمرة عبر القارات.

ووفقًا لمجلة نيوزويك الأمريكية، فقد عانى تطوير هذا السلاح، الذي لطالما روجت له روسيا باعتباره إضافة قوية إلى ترسانتها النووية، من التأخيرات والمشاكل التقنية، حيث انتهت العديد من الاختبارات بالفشل.

ماذا تُظهر صور الأقمار الصناعية؟

لكن صور أقمار صناعية حديثة، التقطتها شركة "فانتور" لصور الأقمار الصناعية ونشرها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، تُظهر على ما يبدو نشاطًا حول صومعة صواريخ في روسيا، ما يشير إلى أن الصاروخ الذي تأخر طويلًا قد يدخل الخدمة أخيرًا.

وأظهرت صورة أقمار صناعية التُقطت في يونيو الماضي معدات متمركزة حول صومعة في قاعدة صواريخ في أوجور بسيبيريا، حيث تتمركز فرقة الصواريخ الـ62 التابعة لقوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية.

مؤشرات على تحميل الصاروخ

ورغم أن الصور لا تُظهر صاروخ "سارمات" بشكل مباشر، فإن المعهد حلل أنواع المعدات والنشاط المرصود، وقال إنها تشير إلى احتمال أن يكون الصاروخ قد تم تحميله داخل الصومعة.

وأظهرت الصور ما يبدو أنه مركبة نقل متخصصة "ترانسلودر"، تُستخدم لنقل أقسام الصواريخ إلى داخل الصومعة، وقد ظهرت ومنصة التحميل الخاصة بها مرفوعة عموديًا دون وجود قسم صاروخي مثبت عليها، ما يشير إلى أنه ربما تم تحميله بالفعل داخل الصومعة.

كما أظهرت الصور مركبة منفصلة تحمل هيكلًا دائريًا أحمر اللون، مشابهًا للأغطية الواقية التي شوهدت سابقًا على أقسام الصواريخ الروسية أثناء النقل، وإزالتها قد تشير كذلك إلى أن قسمًا صاروخيًا قد تم تحميله.