أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، أن الدفاع الجوي اعترض ودمر 4 طائرات مسيرة في رأس تنورة.

وأوضحت قيادة القوات المشتركة للتحالف أن عملية الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا، دون وجود إصابات بحسب التقييم الأولي.

اعتراض جديد فوق المنطقة الشرقية

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض طائرتين مسيرتين وتدميرهما فوق المنطقة الشرقية، قبل أن يعلن عن اعتراض مسيرة جديدة بنفس المنطقة.

استهداف ميناء الحديدة

ومن جهة أخرى، أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف استهداف قدرات تشغيلية في ميناء الحديدة، كما أكدت أنها دمّرت عددًا من الأهداف في محافظتي صعدة وعمران.