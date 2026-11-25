أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على حرص الحكومة المصرية على مواصلة دعم الاستثمارات الصناعية، والعمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتهيئة بيئة أعمال مستقرة وتنافسية، بما يدعم خطط الشركات للتوسع وزيادة الإنتاج على المدى الطويل.

وأوضح مدبولي، خلال كلمته بمناسبة إطلاق التصنيع المحلي لسيارة شفروليه جرووف بمصنع جنرال موتورز بمدينة 6 أكتوبر، أن الحكومة تتطلع إلى مزيد من التوسع في الشراكة مع الشركة خلال المرحلة المقبلة، وفتح أسواق تصديرية جديدة، بما يعزز فرص نمو صناعة السيارات المصرية.

وأشار إلى استكمال الإجراءات الخاصة بتصنيع أجزاء السيارات المعدنية محليًا، من خلال التعاون الجاري مع وزارة الصناعة والجهات المعنية، في إطار جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المكونات المنتجة داخل مصر.

ووجه الشكر لشركة جنرال موتورز على ثقتها المستمرة في الاقتصاد المصري، كما أشاد بجهود العاملين والمهندسين والفنيين بالمصنع، مؤكدًا أن إطلاق الطراز الجديد يمثل انطلاقة لمزيد من التوسعات والاستثمارات والإنجازات الصناعية، بما يعزز مكانة مصر على خريطة صناعة السيارات إقليميًا وعالميًا.