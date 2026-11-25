أفاد بيان صادر عن الجيش الإيراني، بأن قوات الدفاع الجوي نجحت في رصد وتدمير طائرتين أمريكيتين بدون طيار وسط جهود متواصلة لمواجهة التحركات الجوية للعدو الأمريكي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

وأوضح أنه في العملية الأولى، تم اعتراض وتدمير طائرة أمريكية بدون طيار من طراز لوكاس فوق الجزء الغربي من مضيق هرمز بفضل العمل السريع لأنظمة الدفاع الجوي المطورة محلياً التابعة للجيش.

وفي عملية منفصلة، ​​تم استهداف وإسقاط طائرة أمريكية متطورة من طراز MQ-9 بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المحلية التابعة للجيش فوق الجزء الشرقي من الممر المائي الاستراتيجي.

وأشار الجيش إلى أن العمليتين تم تنفيذهما في إطار شبكة الدفاع الجوي المتكاملة لإيران، التي تنسق بين مكونات الدفاع الجوي المختلفة وتتولى مسؤولية رصد التحركات للأعداء.