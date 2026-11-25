وصف الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، مهمة التحام محطة "شنتشو-24" الصينية بمحطة "تيانجونج" الفضائية بأنها تعد إنجازا تاريخيا بارزا في المسيرة العلمية للبلاد ولحظة فخر وطني عظيم.

جاء ذلك خلال تهنئة الرئيس الباكستاني ورئيس الوزراء محمد شهباز شريف، مواطني باكستان بمناسبة المشاركة التاريخية في مهمة التحام محطة "شنتشو-24" الصينية بمحطة "تيانجونج" الفضائية، وفقا لما نقله راديو "باكستان" اليوم / الأربعاء /.

ومن جانبه، قال شريف إن باكستان بدأت رحلة تتخطى حدود النجوم، واصفا إياها بأنها ليست مجرد رحلة لرائد فضاء واحد، بل هي رحلة 240 مليون باكستاني وجيلهم الشاب وعلمائهم وأحلامهم.

جدير بالذكر أن المركبة الفضائية "شنتشو-24" كانت قد نجحت في الالتحام بمحطة "تيانجونج" الفضائية وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء، بينهم الباكستاني محمد زيشان علي، وقد استغرقت عملية الالتحام نحو 3 ساعات ونصف.

ومن المتوقع أن يقضي زيشان حوالي أسبوع في الفضاء، حيث سيجري تجارب متنوعة إلى جانب الطاقم الصيني.