تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تداعيات فرض رسوم الحماية على واردات خام البليت، وانعكاساتها على أسعار الحديد بالسوق المحلية وتكلفة الإنتاج بقطاع مواد البناء والتشييد، في ظل تأخر دخول الطاقات الإنتاجية الجديدة إلى السوق، وما يترتب على ذلك من أعباء إضافية على شركات المقاولات والمطورين العقاريين والمواطنين.

وقال " أمين " : إن صناعة الحديد والصلب تمثل إحدى الركائز الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، وترتبط بصورة مباشرة بقطاعات التشييد والإسكان والبنية الأساسية والتنمية العمرانية، ومن ثم فإن أي اضطراب في سوق مستلزمات إنتاجها ينعكس على تكلفة المشروعات وأسعار الوحدات السكنية ومعدلات الاستثمار والتشغيل مؤكداً أن التوسع في إنشاء مصانع جديدة لإنتاج البليت يمثل توجهًا إيجابيًا لدعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، إلا أن هذه الخطوة تحتاج إلى إدارة انتقالية متوازنة تضمن استمرار تدفق الخامات إلى مصانع الحديد الاستثماري لحين دخول المشروعات الجديدة مرحلة التشغيل الفعلي، حتى لا يتحول هدف حماية الصناعة المحلية إلى زيادة الأعباء على الصناعات المرتبطة بها.

وأشار إلى أن سوق الحديد شهد خلال الفترة الأخيرة تحركات سعرية كبيرة، مع تسجيل زيادات تقدر بنحو 6 آلاف جنيه للطن خلال العام الجاري، وفقًا للتصريحات المتداولة في قطاع مواد البناء، وهو ما يثير تساؤلات مهمة حول مدى تأثير رسوم الحماية على تكلفة البليت، وآليات التسعير، ومستوى المنافسة بين المصانع المتكاملة ومصانع الحديد الاستثماري.

وأضاف أن تحقيق التوازن بين حماية المنتج المحلي وضمان توافر مستلزمات الإنتاج بأسعار تنافسية يجب أن يكون أولوية للحكومة، خاصة أن استمرار ارتفاع أسعار الحديد ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة البناء، ويهدد قدرة شركات المقاولات على الالتزام بجداول التنفيذ والتسليم، فضلًا عن تحميل المواطنين أعباء جديدة عند شراء الوحدات السكنية.

وتساءل النائب أشرف أمين قائلاً : لماذا لا تعيد الحكومة تقييم رسوم الحماية المفروضة على واردات البليت خلال الفترة الانتقالية، لحين دخول المصانع الجديدة مرحلة الإنتاج الفعلي، بما يضمن عدم حدوث نقص في الخامات أو تحميل مصانع الحديد الاستثماري تكاليف إضافية تنعكس على أسعار المستهلكين؟

وما حقيقة الزيادة التي شهدتها أسعار الحديد خلال العام الجاري، وما نصيب رسوم الحماية وتكلفة استيراد البليت والطاقة ومدخلات الإنتاج من هذه الزيادة، وهل توجد آلية رقابية تضمن عدم استغلال القرارات الحمائية في فرض زيادات سعرية غير مبررة؟وما الجدول الزمني المحدد لدخول مصانع البليت الجديدة مرحلة الإنتاج، وما حجم الطاقات الإنتاجية المستهدفة، وهل أجرت الحكومة دراسة دقيقة للفجوة بين احتياجات السوق المحلية والإنتاج المتوقع خلال العامين المقبلين؟ وأين خطة الحكومة لضمان استمرار تدفق البليت إلى مصانع الحديد وتوفير احتياجاتها من الخامات بأسعار عادلة، بما يحافظ على قدرتها الإنتاجية وفرص العمل المرتبطة بها؟وكيف ستتعامل الحكومة مع التداعيات المتوقعة لارتفاع أسعار الحديد على شركات المقاولات والمشروعات السكنية والبنية الأساسية، وهل توجد رؤية واضحة لمنع انتقال أعباء ارتفاع مستلزمات الإنتاج إلى المواطنين وتأخير تنفيذ وتسليم المشروعات؟

وشدد " أمين " على ضرورة إعادة النظر في آليات تطبيق رسوم الحماية على واردات البليت، وفقًا لدراسة اقتصادية وفنية محدثة لحجم الإنتاج المحلي والطلب الفعلي واحتياجات المصانع، مع بحث إقرار نظام للحصص الاستيرادية الشهرية للمصانع المستحقة، وفقًا لطاقاتها الإنتاجية واحتياجاتها الفعلية، لحين استقرار الإنتاج المحلي من البليت مطالباً بإعداد خريطة واضحة للطاقة الإنتاجية الحالية والمستقبلية لصناعة الحديد والصلب، وربط قرارات تنظيم الاستيراد بمعدلات التشغيل الفعلية للمصانع الجديدة، حتى لا تحدث فجوة بين توقيت فرض القيود على الاستيراد وتوقيت توافر البديل المحلي.

كما دعا إلى تعزيز الرقابة على حلقات تداول البليت والحديد، ومراجعة آليات التسعير والتأكد من وجود منافسة حقيقية بين المنتجين، مع منع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة تضر بالسوق والمستهلك.

وأكد أن حماية الصناعة الوطنية لا تعني إغلاق السوق أمام مستلزمات الإنتاج، وإنما تعني بناء صناعة قوية قادرة على المنافسة وتوفير احتياجات السوق بأسعار عادلة، مشيرًا إلى أن قطاع التشييد ومواد البناء يمثل أحد المحركات الرئيسية للتشغيل والاستثمار، وأي اضطراب فيه يمتد تأثيره إلى قطاعات اقتصادية واسعة.

كما أكد " أمين " أن المطلوب هو سياسة صناعية تحقق معادلة متوازنة بين تشجيع الاستثمار في مصانع البليت الجديدة، وحماية المصانع القائمة، والحفاظ على استقرار أسعار الحديد، وعدم تحميل المواطن فاتورة أي اختلالات في إدارة السوق مطالباً بسرعة إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة ومناقشته بحضور الوزراء المعنيين، للوقوف على حقيقة تداعيات رسوم الحماية، ووضع حلول عاجلة تضمن توافر البليت واستقرار سوق الحديد وحماية قطاع المقاولات والتشييد من موجات ارتفاع التكلفة.