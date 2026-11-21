تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية والهرم بمحافظة الجيزة، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية والبيئة بشأن ضرورة وضع خطة متكاملة لتنظيم الإشغالات والباعة الجائلين بمختلف أحياء ومراكز محافظة الجيزة، وعلى وجه الخصوص منطقتي العمرانية والهرم، بما يحقق الانضباط في الشوارع والميادين ويحافظ في الوقت نفسه على مصادر رزق آلاف المواطنين الذين يعتمدون على البيع في الشوارع كمصدر أساسي للدخل.

وقال " عبد الحميد " : إن التعامل مع ظاهرة الإشغالات والباعة الجائلين لا ينبغي أن يقتصر على حملات الإزالة والمطاردة ومصادرة البضائع، وإنما يجب أن يستند إلى رؤية متكاملة تقوم على التنظيم والتقنين وتوفير البدائل المناسبة، مؤكداً أن الحفاظ على حق المواطنين في شوارع نظيفة ومنظمة لا يتعارض مطلقاً مع حماية حق البائع البسيط في العمل والحياة الكريمة مؤكداً أن العمرانية والهرم، باعتبارهما من أكثر مناطق الجيزة كثافة سكانية وحركة تجارية، تحتاجان إلى تدخل عاجل يضع حداً للافتراش العشوائي للأرصفة والطرق، والاختناقات المرورية، والتعديات على مسارات المشاة، دون تحويل حملات مواجهة الإشغالات إلى أداة لقطع أرزاق البسطاء.

وأشار إلى ضرورة تبني عدد من المسارات التنفيذية الجديدة وفى مقدمتها وضع خريطة جغرافية للإشغالات: حصر الباعة الجائلين وتصنيف الأنشطة وتحديد المواقع التي يمكن تنظيمها والمواقع التي تتطلب الإخلاء لأسباب مرورية أو أمنية ، وتشييد أسواق حضارية بديلة من خلال تخصيص مساحات مناسبة داخل الأحياء لإقامة أسواق منظمة ومجهزة، مع إعطاء الأولوية للباعة الموجودين بالفعل في المنطقة ومنح تراخيص مبسطة برسوم رمزية بإطلاق منظومة إلكترونية ومحلية سريعة لمنح تراخيص مؤقتة أو دائمة وفق طبيعة النشاط، مع مراعاة محدودي الدخل ، مع وضع منظومة رقابة وتنظيم مستدامة من خلال تحديد مواعيد وأماكن البيع، وتوحيد اشتراطات النظافة والمظهر العام، وربط استمرار الترخيص بالالتزام بالقواعد.

وتساءل الدكتور محمد عبد الحميد قائلاً : أين الخطة الشاملة لمحافظة الجيزة لإنهاء فوضى الإشغالات دون الإضرار بالباعة؟ ولماذا لا يتم تخصيص أسواق بديلة في العمرانية والهرم قبل تنفيذ حملات الإزالة؟ وهل تتحمل الحكومة مسؤولية توفير أماكن عمل مرخصة برسوم تتناسب مع دخول البسطاء؟ ومن يضمن عدم عودة الإشغالات مرة أخرى في ظل غياب البدائل والرقابة المستمرة؟

وشدد " عبد الحميد " على أن المطلوب ليس شوارع بلا باعة، ولا أسواقاً بلا نظام، وإنما شوارع منظمة تحترم حق المواطنين في الحركة، وتحفظ للباعة حقهم في العمل، مؤكداً أن نجاح أي خطة لمواجهة الإشغالات يجب أن يقاس بقدرتها على تحقيق الانضباط دون أن تتحول إلى عقوبة اقتصادية على محدودي الدخل.