تدخل منافسات دوري أبطال أوروبا مرحلة جديدة من الإثارة مع استكمال مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري مساء اليوم الأربعاء في ليلة تحمل العديد من المواجهات المرتقبة وسط صراع متزايد بين الأندية الكبرى لتحسين مواقعها في جدول الترتيب والاقتراب من حجز بطاقات التأهل المباشر إلى دور الـ16.

وتتجه الأنظار إلى حامل اللقب باريس سان جيرمان الذي يسعى لمواصلة انطلاقته المثالية عندما يستضيف روما الإيطالي بينما يخوض برشلونة مواجهة خارج ملعبه أمام صباح الأذربيجاني بهدف تعزيز موقعه بين الثمانية الأوائل ويواجه ليفربول اختبارًا صعبًا أمام كلوب بروج البلجيكي في حين يحل مانشستر يونايتد ضيفًا على سبورتينج لشبونة في مواجهة لا تحتمل المزيد من التعثر بالنسبة للفريق الإنجليزي.

باريس سان جيرمان يبحث عن استمرار الهيمنة الأوروبية أمام روما

يخوض باريس سان جيرمان مواجهة روما على ملعب حديقة الأمراء وسط حالة من الثقة التي فرضها الفريق الفرنسي على منافسيه منذ بداية البطولة بعدما نجح في تحقيق أربعة انتصارات متتالية ليحتل موقعًا متقدمًا في جدول الترتيب ويؤكد رغبته في الدفاع عن لقبه الأوروبي.

وقدم الفريق الفرنسي بداية قوية في مرحلة الدوري بعدما افتتح مشواره بفوز كبير على سلوفان براتيسلافا بنتيجة 6-1 ثم تفوق على مانشستر سيتي وبرشلونة بنتيجة واحدة 4-2 قبل أن يواصل عروضه الهجومية اللافتة بالفوز على فياريال بستة أهداف دون رد في الجولة الرابعة.

وسجل باريس سان جيرمان 20 هدفًا خلال مبارياته الأربع الأولى ليصبح صاحب أقوى هجوم في البطولة حتى الآن كما حافظ على سجله دون هزائم في آخر 14 مباراة بدوري أبطال أوروبا وهو ما يمنحه دفعة إضافية قبل مواجهة الفريق الإيطالي.

في المقابل يحاول روما نقل نجاحاته المحلية إلى الساحة الأوروبية بعدما حقق فوزًا كبيرًا على بارما بنتيجة 5-1 في الدوري الإيطالي في مباراة شهدت تألق دونيل مالين الذي سجل أربعة أهداف ليواصل الفريق منافسته على المراكز المتقدمة محليًا حيث يحتل المركز الثاني خلف لاتسيو المتصدر بفارق نقطتين ويتقدم على إنتر ميلان حامل اللقب.

لكن الحسابات الأوروبية تبدو مختلفة بالنسبة لروما الذي لم يتمكن من الحفاظ على استقراره في مرحلة الدوري بعدما أهدر نقاطًا مهمة أبرزها خسارته أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2-3 رغم تقدمه بهدفين ليحتل المركز العشرين في جدول الترتيب.

برشلونة أمام فرصة لتعزيز موقعه في الثمانية الأوائل

يخوض برشلونة مواجهة صباح الأذربيجاني خارج ملعبه في لقاء يسعى خلاله الفريق الكتالوني إلى استغلال فارق الإمكانات والخبرة الأوروبية لتحقيق انتصار جديد وتعزيز فرصه في إنهاء مرحلة الدوري ضمن المراكز الثمانية الأولى التي تمنح أصحابها التأهل المباشر إلى دور الـ16.

ويحتل برشلونة المركز الخامس برصيد 9 نقاط بعدما حقق ثلاثة انتصارات مقابل خسارة واحدة ويأمل في مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية خاصة بعد فوزه على فياريال بنتيجة 3-2 في الدوري الإسباني يوم الأحد الماضي وهو الانتصار الذي أعاد الفريق إلى صدارة المسابقة المحلية بفارق ثلاث نقاط أمام ريال مدريد.

وكان برشلونة قد بدأ مشواره الأوروبي بالفوز على فينورد وغلاطة سراي قبل أن يتعرض لخسارة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 2-4 ثم استعاد توازنه بالفوز على أستون فيلا بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة.

ويواجه برشلونة تحديات على مستوى قائمة اللاعبين بعدما تأكد غياب لامين يامال بسبب مشكلة طفيفة في الكاحل إلى جانب روني بردجي وخافي إسبارت ورودري وأندرياس كريستنسن فيما تبدو مشاركة باو كوبارسي واردة عقب تعافيه من المشكلة التي تعرض لها خلال فترة التوقف الدولي.

ليفربول في اختبار بلجيكي لا يخلو من المخاطر

وعلى ملعب جان برايدل يواجه ليفربول نظيره كلوب بروج في مباراة تحمل أهمية كبيرة للفريقين في ظل تقارب موقعهما بجدول ترتيب مرحلة الدوري حيث يحتل الفريق البلجيكي المركز التاسع برصيد 9 نقاط بينما يأتي ليفربول في المركز الثامن بالرصيد نفسه.

ويقدم كلوب بروج موسمًا مميزًا حتى الآن بعدما تعرض لخسارة واحدة فقط في الدوري البلجيكي وأخرى في دوري أبطال أوروبا كما حقق ثلاثة انتصارات أوروبية متتالية كان أبرزها الفوز على إنتر ميلان بنتيجة 4-3 في ملعب سان سيرو قبل أن يتغلب على أيندهوفن 2-1 في الجولة الماضية.

أما ليفربول فيدخل المواجهة بعد انتصار كبير على مانشستر يونايتد بنتيجة 4-0 في الدوري الإنجليزي لكنه يحتاج إلى استعادة توازنه الأوروبي بعدما خسر أمام فنربخشة بنتيجة 2-3 في الجولة الماضية في مباراة فرط خلالها في تقدمه مرتين.

ويعتمد الفريق الإنجليزي على تألق فلوريان فيرتز الذي قدم أداءً مميزًا أمام مانشستر يونايتد وصنع 10 فرص من اللعب المفتوح ليمنح الجهاز الفني دفعة هجومية إضافية قبل مواجهة كلوب بروج.

وتحوم الشكوك حول مشاركة كودي جاكبو وريان جرافينبيرخ بينما يستمر غياب هوجو إيكيتيكي وجيوفاني ليوني وكونور برادلي وهو ما قد يفرض بعض التعديلات على خيارات الفريق في المباراة.

مانشستر يونايتد في مواجهة سبورتينج.. اختبار جديد لبوكيتينو

وفي لشبونة يخوض مانشستر يونايتد مواجهة مهمة أمام سبورتينج في مباراة يسعى خلالها الفريق الإنجليزي إلى تجاوز آثار خسارته الثقيلة أمام ليفربول واستعادة الثقة تحت قيادة ماوريسيو بوكيتينو الذي بدأ مهمته في ظروف صعبة.

ويحتل سبورتينج المركز العاشر برصيد 9 نقاط بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط وهو ما يجعل المواجهة ذات أهمية كبيرة للفريقين في ظل اختلاف أهدافهما داخل جدول الترتيب.

وتعرض مانشستر يونايتد لخسارة قاسية أمام ليفربول برباعية نظيفة بعدما لعب بعشرة لاعبين منذ الدقائق الأولى في مباراة كشفت عن مشكلات دفاعية واضحة إذ استقبل الفريق 34 هدفًا في 16 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم.

مواجهات أخرى ترفع حرارة الجولة الخامسة

وتتواصل الإثارة في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا مع إقامة عدد من المواجهات الأخرى التي تسعى خلالها الفرق إلى تحسين مواقعها أبرزها لقاء أتلتيكو مدريد الإسباني أمام فيكينج النرويجي وإنتر ميلان الإيطالي أمام شتوتجارت الألماني.

كما يلتقي ليل الفرنسي مع بايرن ميونيخ الألماني وشاختار دونيتسك الأوكراني مع فنربخشة التركي بينما يواجه سلافيا براج التشيكي نظيره فياريال الإسباني في ليلة أوروبية مزدحمة بالمواجهات التي قد تحمل تغييرات مهمة في ترتيب مرحلة الدوري وتزيد من حدة المنافسة على بطاقات التأهل.