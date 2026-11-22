أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الأحد، عن تعيين الحكم النرويجي إسبين إيسكاس حكمًا لمباراة ريال مدريد الإسباني وآيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ريال مدريد نظيره آيندوهوفن على ملعب سانتياجو برنابيو، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويعاون الحكم النرويجي كلا من يان إريك إنجان وأولاف روسلاند كحكمين مساعدين، وعثمان إسلام حكمًا رابعًا، ويقود دارين إنجلاند مهمة تقنية الفيديو ويساعده ستيوارت أتويل.

ستكون هذه المرة الرابعة التي يدير فيها الحكم النرويجي مباراة يشارك فيها ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، ولم يتذوق "الملكي" طعم الهزيمة في المباريات الثلاثة التي أدارها إيسكاس، إذ حقق الفوز على يونيون برلين وستاد بريست وموناكو على الترتيب.

في المقابل، لم يسبق لإيسكاس أن أدار أي مباراة لفريق أيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، متساويا مع باريس سان جيرمان الذي يعتلي الصدارة لفارق الأهداف، ويأتي آيندوهوفن في المركز الـ24 برصيد 4 نقاط.