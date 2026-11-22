أعلن نادي باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي، اليوم الأحد، إن مهاجمه ديزيريه دوي سيخضع لعملية جراحية في وقت لاحق من هذا الشهر بعد تعرضه لإصابة خطيرة في ركبته اليمنى، ولم يتم تحديد موعد لعودته حتى الآن.

تم نقل اللاعب الفرنسي الدولي البالغ من العمر 21 عامًا وهو يبكي قرب نهاية الشوط الأول من فوز باريس سان جيرمان 3-2 على نيس أمس السبت بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى.

وكان دوي قد سجل في وقت سابق هدفه الثاني في الدوري هذا الموسم، لكنه أصيب عندما انحنى ساقه الممدودة بالكامل أثناء استدارته لحماية الكرة من لاعب خط وسط نيس سفيان ديوب، دون أي احتكاك بين اللاعبين.

تُعد هذه الإصابة أحدث انتكاسة لدوي، الذي غاب عن أجزاء من الموسم الماضي بسبب مشاكل في ربلة الساق وأوتار الركبة.

ويزيد غياب دوي من تفاقم مشاكل الإصابات لدى باريس سان جيرمان، حيث يفتقد أبطال أوروبا بالفعل صانع الألعاب المؤثر خفيتشا كفاراتسخيليا، الذي يواجه فترة غياب طويلة بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي أمام برشلونة في أكتوبر.

ويواجه باريس سان جيرمان نظيره روما في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.